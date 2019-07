Spolupráce BMW a JLR se prohlubuje. Britové mají začít používat německé motory

Jaguar Land Rover a BMW nedávno oznámili spolupráci na vývoji elektrifikovaných ústrojí. Na základě dřívějších spekulací a nejnovějších informací britského Autocaru se má však aliance mezi dvěma automobilkami dále rozšířit i do kategorie čistě spalovacích motorů. K hybridům a elektrickým jednotkám tak dojde i na benzin a naftu.

Zdroj Autocaru totiž uvádí, že v rámci rozsáhlého soustředění na elektrifikaci začne britská automobilka využívat spalovací motory BMW, čistě z důvodu ušetření nákladů v této kategorii vývoje pohonných jednotek. Dohoda se má přitom týkat čtyř- i šestiválcových motorů, a to s elektrickou pomocí i bez ní.

Tyto informace by nakonec potvrzovaly i spekulace ohledně pohonných jednotek modernizovaného Jaguaru F-Type. Mezigenerační vylepšení má být u sporťáku opravdu rozsáhlé, přičemž kromě nasazení mild-hybridního šestiválce, který už má JLR v nabídce Range Roveru, by dlouhou kapotu vyplnil právě 4,4litrový dvakrát přeplňovaný V8 od BMW – nahrazující dosavadní kompresorem přeplňovaný pětilitrový V8 od JLR.

Dohoda mezi automobilkami by samozřejmě pro BMW ještě dále podpořila vývoj jeho motorů a dále rozšířila list vozů cizích značek, ve kterých se německá technika objevuje. Nelze tak opomenout třeba nejnovější Toyotu Supru, která sdílí více než jen motor s BMW Z4, nebo nový Morgan Plus Six taktéž požívající stejnou motorizaci.

Pokud se tedy informace britské publikaci potvrdí, v nejbližší budoucnosti bude jistá rozmanitost automobilových značek a jejich techniky zase o něco chudší – když pod kapotou britského Jaguaru, vlastněného indickou Tatou, najdete německý motor od BMW. Vše samozřejmě s cílem snížit vývojové náklady obou stran a dodržet emisní limity s ohledem na rychlý vzestup elektrifikace.