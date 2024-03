Společnost SEAT S.A. vykázala historicky nejvyšší provozní zisk díky rekordním výsledkům značky CUPRA, dvoucifernému růstu značky SEAT a úsporným opatřením

Podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS (International Financial Reporting Standards) dosáhl provozní zisk v loňském roce rekordních 625 milionů eur. Provozní zisk se tak meziročně zvýšil o 592 milionů eur (v roce 2022: 33 milionů eur). Provozní zisková marže se díky tomu zvýšila o 4,1 procentního bodu z 0,3 % na 4,4 %. Rovněž roční tržby dosáhly historicky nejvyšší částky, a to 14,333 miliardy eur. To je o 31,0 % více než v roce 2022 (10,941 miliardy eur). Loňské hospodářské výsledky potvrzují finanční sílu společnosti SEAT S.A. a úspěch průběžně realizované transformační strategie.

„Máme za sebou rok, v němž společnost SEAT S.A. vykázala nejlepší finanční výsledky ve své 73leté historii. Tím se potvrdilo, že naše společnost pokračuje na své cestě k ziskovější budoucnosti,“ řekl Wayne Griffiths, předseda představenstva značek SEAT a CUPRA. „Rok 2023 byl pro automobilový průmysl a pro naši společnost rokem obrovských kontrastů. Pokračovali jsme v plavbě po moři nejistoty a současně procházeli největší transformací v naší historii.“

Rok 2023: Potvrzení pevného postavení společnosti SEAT S.A.

Společnost SEAT S.A. čelila v uplynulých letech mnoha výzvám, mezi něž patřily rostoucí náklady na suroviny, inflace a dopady války. Stabilizace situace v dodavatelských řetězcích vedla v roce 2023 k nárůstu výroby a počtu dodaných vozů. To umožnilo společnosti SEAT S.A. předat zákazníkům 519 176 vozů (v roce 2022: 385 592 vozů), což je o 35,3 % více než v předchozím roce. CUPRA znovu překonávala rekordy a celkem dodala 230 739 vozů, o 50,9 % více než v roce 2022 (152 896 vozů). Značka SEAT se vrátila k dvoucifernému růstu díky 288 437 dodaným vozům (v roce 2022: 232 696 vozů; +24,0 %).

„Společnost SEAT S.A. udělala v roce 2023 na své transformační cestě velký krok vpřed. Naším cílem bylo dosáhnout značného zlepšení, a to se nám také podařilo. Dosáhli jsme historických rekordů v oblasti tržeb, provozního zisku a provozního cash flow. Tento vývoj věrně zrcadlí pozitivní vliv růstu objemu prodeje u značky CUPRA i návratu k dřívějšímu objemu prodeje u značky SEAT. Důležitý byl také pokrok, jehož jsme dosáhli s naším programem pro zvyšování efektivity,“ řekl David Powels, člen představenstva společnosti SEAT S.A. odpovědný za finance a IT.

Podle španělských účetních pravidel (IAS) dosáhl provozní zisk společnosti SEAT S.A. rekordních 505 milionů eur, a vzrostl tak o 619 milionů eur (v roce 2022: -114 milionů eur). To znamená zvýšení provozní ziskové marže o 4,7 procentního bodu, z minus 1,1 % na plus 3,6 %. Roční tržby dosáhly historicky rekordní výše 14,169 miliardy eur, což je o 35,0 % více než v roce 2022 (10,513 miliardy eur). Zisk po zdanění vzrostl o 480 milionů eur na 548 milionů eur (v roce 2022: 68 milionů eur).

Zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace (EBITDA) navíc dosáhl nejvyšší úrovně za posledních pět let. Z 505 milionů eur v roce 2022 vzrostl na 1,125 miliardy eur, což znamená nárůst o 123 %. Společnost SEAT S.A. pokračovala v realizaci své investiční strategie. V jejím rámci vynaložila v uplynulých pěti letech na investice celkem 5,3 miliardy eur. Investice do výzkumu a vývoje vzrostly o 44 % na celkových 939 milionů eur. SEAT S.A. tím dokládá své pokračující úsilí při přípravě budoucích produktů značek CUPRA a SEAT na jejich uvedení na trh.

Investice do značky SEAT

Společnost SEAT S.A. realizuje správnou strategii, která jí umožní pokračovat v ziskovém růstu i v budoucnosti. Klíčovou roli v tomto procesu sehraje značka SEAT, které bude do konce éry spalovacích motorů i nadále uvádět na trh zdokonalované modely poháněné hospodárnými plug-in hybridními jednotkami a spalovacími motory. Modely Arona a Ibiza obdrží v roce 2025 facelift a v nadcházejících měsících uvede značka na trh technicky modernizovanou a vylepšenou verzi modelu SEAT Leon. Modernizací projde také model Ateca, jehož životní cyklus bude prodloužen.

„Chceme dostat značku SEAT zpátky tam, kam patří, a díky novým investicím do značky a jejích modelů pokračovat v dvouciferném růstu z loňského roku. Zabýváme se také otázkou, co budeme moci pod značkou SEAT nabídnout ve světě elektromobility. Co se týká značky SEAT, mohu přislíbit, že to nejlepší teprve přijde,“ dodal Wayne Griffiths.

Nová kapitola pro značku CUPRA

Značka CUPRA začíná psát novou kapitolu své historie, aby urychlila pokračující transformaci společnosti SEAT S.A. V roce 2024 začne její dosud největší produktová ofenziva, která uvede na trh nové protagonisty nové éry. V letošním roce se začne prodávat CUPRA Tavascan, druhý zcela elektrický model značky, a elektrifikované SUV CUPRA Terramar. CUPRA také oznámila, že v nadcházejících týdnech představí nové a modernizované verze svých modelů Leon a Formentor.

CUPRA na dnešní výroční tiskové konferenci také potvrdila svůj další významný krok v globalizaci značky v podobě vstupu na trh v USA.

„CUPRA vstoupí na americký trh do konce tohoto desetiletí. Plánujeme zahájení prodeje s elektricky poháněnou verzí modelu Formentor a větším elektrickým modelem kategorie crossover SUV. Druhý jmenovaný model bude vyráběn v závodech koncernu Volkswagen v severoamerickém regionu včetně Mexika. Značka CUPRA bude zpočátku uvedena na trh ve vybraných státech na východním a západním pobřeží a na jihu USA. Použijeme přitom nový distribuční model,“ oznámil Wayne Griffiths.

Značka CUPRA v letošním roce urychlí svou globální expanzi také otevřením nových showroomů CUPRA City Garage v Istanbulu, Vídni a Manchesteru. CUPRA tak hodlá udělat další krok k naplnění své ambice stát se opravdu globální značkou.

Elektrifikace Martorellu pokračuje

Společnost SEAT S.A. se zavázala elektrifikovat Španělsko a v rámci projektu Future: Fast Forward pokračuje v realizaci své ambice proměnit tuto zemi v evropské centrum elektromobility. Společnost SEAT S.A. již buduje v Martorellu montážní závod pro akumulátorové systémy a v září zahájí ve svém výrobním areálu transformaci montážní linky 1, která umožní výrobu modelů CUPRA Raval a Volkswagen ID.2all.

Wayne Griffiths v souvislosti s výzvami spojenými s akceptací elektromobilů zákazníky na španělském trhu uvedl, že „klíčové je informovat zákazníky o tom, že elektromobily jsou součástí řešení udržitelné mobility, nikoli součástí problému, a to společně s optimalizací daní a pobídek pro nákup elektomobilů a s podporou výstavby nabíjecí infrastruktury“.

Vzhledem k rostoucí inflaci, vysokým úrokovým sazbám, politické nestabilitě a konfliktům počítají prognózy s tím, že letošní rok bude náročný. Společnost SEAT S.A., povzbuzená návratem značky SEAT k růstu a nadcházejícím uvedením modelů CUPRA Leon a Formentor na trh společně se zcela novými modely CUPRA Tavascan a Terramar, očekává, že rok 2024 vytyčí další milník v jejím vývoji.