Společnost Porsche Engineering CZ očekává v roce 2021 silný růst

Navzdory nepříznivým podmínkám vzniklým v důsledku pandemické situace se česká pobočka společnosti Porsche Engineering v roce 2020 dočkala růstu. Ten bude pokračovat také letos, když do konce roku 2021 se počítá s dosažením cíle 350 zaměstnanců v obou lokalitách – Praze i Ostravě, kde je soustavně investováno do technicky náročného oblasti vývoje mobility.

„Ačkoliv se restrikce objevily velmi náhle, většina našich zaměstnanců se plynule přesunula na home office. Zároveň jsme neprodleně provedli všechna bezpečnostní opatření tak, abychom maximálně eliminovali přenos nákazy covid-19 v našich prostorách. Jsem rád, že jsme uspěli, za což bych chtěl zároveň všem poděkovat,“ řekl Miloš Polášek, generální ředitel společnosti Porsche Engineering s.r.o. „Stejně tak jsme ocenili, že všichni naši zaměstnanci se zachovali velmi zodpovědně a rychle se přizpůsobili všem změnám, aniž by to ovlivnilo kvalitu a tempo naší práce,“ dodal Polášek.

Navzdory všem náročným výzvám společnost Porsche Engineering s.r.o. v roce 2020 přivítala přes 30 nových kolegů a pokračovala v investicích do oblasti vývoje mobility budoucnosti. Pro návrat k normálním činnostem a přesunu z home office do kanceláří bude klíčový vývoj epidemické situace. Společnost Porsche Engineering CZ však doufá, že se situace stabilizuje nejpozději do druhé polovině letoška.

Rostoucí tendenci zaznamenává také ostravská pobočka, která směle postupuje k novému milníku 100 inženýrů. Zdejší buňka Porsche Engineering aktuálně dokončuje stěhování do zcela nových kanceláří v těsné blízkosti univerzity VŠB-TU Ostrava. „S rostoucí nabídkou zajímavých projektů se rozšiřuje i potřeba talentovaných a kvalifikovaných inženýrů pro naši kancelář. Protože se zaměřujeme na vysoce inovativní a specializovanou oblast automobilového inženýrství, byla úzká spolupráce s akademickými kruhy klíčovým prvkem našich expanzních strategií,“ vykresluje situaci Michal Petřek, ředitel Porsche Engineering Ostrava.

Firma Porsche Engineering nadále nabízí svým klientům prémiové vysoce kvalitní služby využívající nejnovější technologie a přístupy včetně AI, virtuálního testování, softwarového vývoje a má k dispozici špičkové odborníky v oblasti digitalizace. Řada projektů v Praze a Ostravě se zaměřuje na automobilové trendy budoucnosti: autonomní řízení, inteligentní mobilitu, infrastrukturu chytrého nabíjení, facility charge management včetně systémů s ultra rychlým nabíjením a prediktivním termomanagementem pro různé klienty z oblasti automotive.