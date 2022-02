Společnost Porsche Česká republika posílila v roce 2021 své postavení na českém trhu

Společnost Porsche Česká republika, největší importér nových osobních a užitkových vozidel do České republiky, vykázala v uplynulém roce 28 324 registrací vozů značek Volkswagen, Audi, SEAT, Volkswagen Užitkové vozy a CUPRA a dosáhla obratu 21,9 mld. Kč (+13,7 %). V porovnání s rokem 2020 se počet registrovaných nových vozů výše uvedených značek zvýšil o 9,8 %, zatímco celkový trh v roce 2021 zaznamenal meziroční nárůst jen o 2,9 % na 226 536 osobních a lehkých užitkových automobilů. Společnost Porsche Česká republika si tak upevnila postavení na českém trhu a zvýšila svůj tržní podíl o téměř 0,8 procentního bodu z 11,7 % na 12,5 %.

„S výsledky roku 2021 jsme spokojeni, i když víme, že mohly být výrazně lepší,“ říká Jan Hurt, jednatel Porsche Česká republika. „Zásadně je ovlivnily dopady pandemie nemoci covid-19, ať už přímo během více než pětiměsíčního lockdownu, či následně dramatickým nedostatkem výrobních kvót u našich mateřských automobilek kvůli nedostatku polovodičových součástek.“

Hlavní ukazatele společnosti 2021 2020 Rozdíl Obrat (mld. Kč) Porsche ČR 21,9 19,3 13,7 % Z toho After Sales 2,4 2,2 10,9 % Registrace nových vozidel (ks) Volkswagen osobní vozy 14 662 14 460 1,4 % Audi 2 910 2 449 18,8 % SEAT 6 337 4 334 46,2 % CUPRA 621 1 - Volkswagen Užitkové vozy 3 794 4 544 -16,5 % Celkem 28 324 25 788 9,8 % Prodané ojeté vozy (ks) Das Welt Auto 16 884 15 077 11,0 %

Rok 2021 přinesl záplavu nových modelů s konvenčními i elektrifikovanými pohony v bezmála všech segmentech automobilového trhu. V showroomech značky Volkswagen se vedle nové generace rodinného kombi Golf Variant včetně verze Alltrack s pohonem všech kol objevil revoluční model ID.4, první elektrické SUV značky Volkswagen a Světové auto roku 2021. V průběhu roku následovaly modernizované modely Tiguan Allspace a Polo. V závěru roku se představil kompaktní crossover Taigo.

Značka Audi prezentovala technologický pokrok elektromobilem e-tron GT, který dokázal ohromit i jako Nejkrásnější auto roku. Bezemisní potěšení z jízdy nabízí také dvojice elektricky poháněných modelů Audi Q4 e-tron a Q4 Sportback e-tron s dojezdem až 520 km. Fanoušky nevšedních spalovacích motorů nadchnuly nové modely Audi RS 3 Sportback a RS 3 Limuzína s pětiválcem vyladěným na výkon 400 k. Závěr roku pak patřil modernizované vlajkové lodi Audi A8.

Rok 2021 byl nabitý i pro značky SEAT a CUPRA. SEAT uvedl plug-in hybridní SUV Tarraco e-HYBRID, do nabídky vrátil žádané rodinné MPV Alhambra a modernizoval oblíbené modely Ibiza a Arona. V showroomech CUPRA okouzlil české zákazníky Formentor dodávaný i ve špičkové pětiválcové verzi VZ5 a v závěru roku zvýšil napětí na českém elektromobilovém trhu první elektricky poháněný vůz značky CUPRA, Born, s cenou pod hranicí 1 milionu Kč.

Prodejci značky Volkswagen Užitkové vozy nestačili v loňském roce uspokojovat poptávku po páté generaci bestselleru Caddy, která přesvědčila více než 3000 zákazníků. Druhé pololetí 2021 patřilo další ikoně v produktové řadě hannoverské značky – nové generaci modelu Multivan, která je po všech stránkách revoluční. Přitom si zachovává všechny přednosti, díky nimž se její předchůdci stali automobilovou legendou.

Koncern Volkswagen v loňském roce znovu potvrdil své vedoucí postavení v oblasti dekarbonizace a přechodu na elektromobilitu. Průměrné emise CO 2 flotily nových osobních vozů koncernových značek v EU byly podle předběžných údajů 118,5 g/km, což je o 2 procentní body méně než cíl požadovaný EU. K tomu významně přispěl mimořádný prodejní úspěch elektrifikovaných vozů, jejichž podíl se výrazně zvýšil na 17,2 procenta (celkem 472 300 dodaných vozů v EU včetně Norska a Islandu; meziroční nárůst o 64 procent), přičemž více než polovinu z nich již tvoří čisté elektromobily. Koncern Volkswagen se tak stal jasným lídrem elektromobilového trhu v Evropě s podílem cca 25 procent. „Díky uvedení většího množství elektrifikovaných modelů se koncernu Volkswagen podařilo s rezervou splnit limity CO 2 ,“ uvádí Jan Hurt. „Bohužel v České republice je přes veškerou snahu a spolupráci značek sdružených ve Svazu dovozců automobilů elektromobilita stále okrajovou záležitostí a čeká nás na tomto poli ještě hodně práce.

Strategie NEW AUTO počítá s důsledným pokračováním elektrifikace koncernového portfolia tak, aby v roce 2030 dosáhl podíl elektromobilů na prodejích v Evropě 60 procent. Mezi roky 2022 a 2026 bude na investice do elektromobility vynaloženo 52 miliard eur a dalších 8 miliard eur je vyhrazeno na hybridizaci produktového portfolia.

Již v letošním roce se významně rozšíří nabídka elektromobilů na základě koncernové platformy MEB. Kromě dynamických SUV kupé ID.5 a ID.5 GTX se mohou zákazníci těšit na ikonický ID. BUZZ, zatímco CUPRA rozšíří modelovou řadu Born o nové varianty. Na celém světě bylo v roce 2021 zákazníkům předáno 452 900 koncernových elektromobilů, což je o 96 procent více než v roce 2020. Nejvíce se na tomto výsledku podílely modely Volkswagen ID.4 (119 600 vozů), Volkswagen ID.3 (75 500) a Audi e-tron včetně verze Sportback (49 200). Koncern byl loni jedničkou na elektromobilovém trhu v Evropě, dvojkou v USA, a v Číně vzrostl objem prodeje elektromobilů více než čtyřnásobně na 92 700 vozů. Globální prodeje plug-in hybridních vozů dosáhly loni 309 500 vozů (+61 procent).

Společnost Porsche Česká republika oslavila loni v říjnu 30 úspěšných let na českém trhu. Od roku 1991 bylo do České republiky dovezeno cca 700 000 nových osobních a užitkových vozů Volkswagen, Audi, SEAT, Volkswagen Užitkové vozy a CUPRA. Volkswagen se stal již na konci roku 1992 jedničkou mezi dováženými značkami a velké oblibě se těšily také modely značek Audi a SEAT. V roce 2012 vstoupila importérská společnost do rodiny Porsche Holding, čímž odstartovala novou etapu svého dynamického rozvoje. Před pěti lety oslavil importér 25. výročí překonáním hranice půl milionu dodaných vozů.

Společnost Porsche Česká republika pokračuje v posilování svých servisních služeb, které hrají velkou roli v zajišťování vysoké úrovně spokojenosti a loajality zákazníků. V celkové obchodní bilanci divize After Sales přinesl rok 2021 historicky první překročení obratu 2 miliardy Kč z prodeje originálních dílů.

Od loňského roku jsou do projektu CarAdvisor zapojeni kromě autorizovaných autosalonů a servisů značek Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy také autorizovaní partneři programu prodeje kvalitních a ověřených vozů Das WeltAuto. Nová platforma Car-Advisor.cz je skvělým nástrojem pro zjišťování spokojenosti zákazníků se službami autorizovaných partnerů a umožňuje rychlou nápravu případných nedostatků.

Společnost Porsche Česká republika se intenzivně připravuje na budoucnost nejen elektrickou ofenzivou, ale také úspěšně pokračující výstavbou nového vzdělávacího centra v obci Zlatníky-Hodkovice, která byla zahájena na konci dubna 2021. Tréninková akademie bude sloužit především ke zvyšování kvalifikace zaměstnanců prodejní a servisní sítě značek Volkswagen osobní vozy, Audi, SEAT, Volkswagen Užitkové vozy, CUPRA, programu prodeje ojetých vozů Das WeltAuto a projektu komplexního řešení nabíjecí infrastruktury MOON. Moderní multifunkční objekt s velkým důrazem na trvalou udržitelnost si vyžádá celkovou investici ve výši 156 milionů Kč a jeho slavnostní otevření je plánováno na druhou polovinu letošního roku.

Společnost Porsche Česká republika s.r.o. vstoupila do roku 2022 se 164 zaměstnanci. Prodej všech zastupovaných značek zajišťuje celkem 62 smluvních partnerů, servisem koncernových vozů je v České republice pověřeno 99 smluvních partnerů. Značky Volkswagen osobní vozy, Audi, SEAT, Volkswagen Užitkové vozy a CUPRA jsou díky tomu zastoupeny na 100 místech naší země.

CSR: Dlouhodobá pomoc potřebným i velké osobní zapojení zaměstnanců

Společnost Porsche Česká republika rozvíjela i v roce 2021 dlouhodobou a systematickou podporu projektů v oblasti společenské odpovědnosti (CSR), jejichž cílem je přispívat ke zlepšování životního prostředí, zkvalitňování života obyvatel a udržitelnému rozvoji v České republice. Zaměstnanci největšího importéra automobilů například vysázeli téměř 3000 nových stromků v brdských lesích napadených kůrovcem, pomáhali tornádem postižené jižní Moravě nebo dokončovali práci na terapeutické zahradě pro SOS dětské vesničky, která pomáhá dětem vyrovnat se s raným traumatem. Celkem se do těchto dobrovolnických aktivit zapojila polovina všech zaměstnanců Porsche Česká republika. Sociální pracovníci neziskové organizace SOS dětské vesničky kromě toho převzali v květnu 2021 pět nových vozů značky Volkswagen, jimiž cestují za dětmi z ohrožených rodin. V loňském roce také pokračovala dlouhodobá podpora nadace Dobrý Anděl nebo spolupráce na projektu s Tomášem Satoranským a nadací VIZE 97.

Volkswagen: Významné rozšíření produktové řady

Volkswagen navzdory omezením ve výrobě kvůli výpadkům dodávek polovodičů důsledně pokračuje v přechodu na elektromobilitu. V loňském roce převzali zákazníci na celém světě více než 369 000 plně elektrických a hybridních modelů (+73 procent). Z toho bylo 263 000 čistých elektromobilů (+97 procent). Celkový počet dodaných vozů Volkswagen na globálním trhu klesl o 8 procent na 4,897 milionu kusů. Na českém trhu zaznamenala značka Volkswagen nárůst na celkových 14 662 registrací nových vozů (+1,4 procenta). Pozici mezi nejprodávanějšími vozy si loni opět upevnil Golf s počtem 4654 vozů. Na žebříčku dalších nejprodávanějších modelů značky Volkswagen osobní vozy se umístily modely Tiguan (2368 vozů), Passat (1397 vozů),

T-Cross (1223 vozů), Touran (1142 vozů), Polo (1002 vozů) a Arteon (933 vozů). Zájem byl samozřejmě o členy rodiny ID. - ID.3 (93 vozů) a první plně elektrické SUV ID.4. (145 vozů).

„Loňský rok byl pro značku Volkswagen skutečně zásadní, protože přinesl mimořádně významná rozšíření naší produktové řady,“ říká Patrik Fejtek, ředitel divize Volkswagen osobní vozy. „Hned na úvod loňského roku jsme doplnili rodinu Golf o praktické rodinné kombi Variant a na jaře jsme rozšířili rodinu elektromobilů ID. o všestranné SUV ID.4. Obě tyto novinky oslovily na českém trhu mnoho zákazníků. Druhá část roku patřila modernizacím modelů Tiguan Allspace a Polo a premiéře zcela nového kompaktního crossoveru Taigo, který je naším prvním zástupcem v kategorii SUV kupé. Prodejní výsledky sice zůstaly kvůli pandemii a nedostatku polovodičů na úrovni předchozího roku, do letošního roku však vstupujeme s optimismem, protože od zákazníků máme již předobjednávky na rok dopředu. Například na nové Taigo jsme doposud obdrželi téměř 1400 objednávek.“

Produktová ofenziva značky Volkswagen osobní vozy bude pokračovat i v letošním roce. Portfolio doplní facelift kompaktního modelu T-Roc včetně otevřené verze T-Roc Cabriolet. Nový T-Roc nabízí ještě atraktivnější design, nejmodernější techniku a útulnější interiér s kvalitními materiály. V oblasti elektromobility vstoupí na scénu ID.5 jako první elektrické SUV kupé značky Volkswagen. Tento vrcholný model se sportovně elegantním designem posouvá mimořádné kvality rodiny ID. na ještě vyšší úroveň. Luxusně vybavené ID.5 nabízí dojezd až 520 km a ve špičkové verzi GTX ohromí sportovní dynamikou, výkonem 299 k a pohonem všech kol se dvěma elektromotory.

Stejně jako v loňském roce se bude veřejnost i letos setkávat se značkou Volkswagen na mnoha akcích. Volkswagen je v rámci mnohaleté spolupráce s RunCzech partnerem všech regionálních maratonů a 8. května odstartuje Volkswagen Maraton Praha 2022, kde nebude chybět ani ambasadorka značky Zuzana Hejnová. Pokračuje také partnerství s Ligou mistrů UEFA a v červenci se uskuteční UEFA Women’s EURO 2022. V České republice podporuje Volkswagen Petra Čecha a jeho Fotbalovou školu. Stejně jako loni dovezou vozy Volkswagen Lukáše Hejlíka do nejlepších restaurací v České republice, které zapisuje do své Gastromapy. Jako nový ambasador elektromobility bude populární milovník dobrého jídla jezdit v roce 2022 výhradně elektrickými vozy. Nové partnerství značka navázala s pořadateli ankety Firma roku a Živnostník roku s nejlepšími podnikateli ve svém oboru, novinkou je i partnerství se ZOO Praha.

Audi: Zaměření na elektromobilitu a emoce

S nedostatkem polovodičů ve výrobě se v loňském roce musela potýkat i značka Audi, což se projevilo v nepatrném meziročním poklesu na 1 680 512 vozů dodaných zákazníkům na celém světě (-0,7 procenta). Přechod na elektromobilitu pod vlajkou čtyř kruhů získal v roce 2021 na dynamice – oproti předchozímu roku vzrostl počet dodaných elektromobilů o 57,5 procenta na celkových 81 894 vozů a počet nabízených modelů s výhradně elektrickým pohonem se zdvojnásobil. Na českém trhu dosáhla značka Audi dvouciferného nárůstu registrací na celkových 2910 nových vozů (+18,8 %). Nejžádanějšími modelovými řadami byly Audi A6 (502 vozů), Audi Q3 (463), Audi Q7 (408), Audi Q8 (403) a Audi Q5 (309 vozů).

„Rok 2021 byl s ohledem na pandemickou situaci obdobím krizovým, jako značka jsme ho ale velmi dobře zvládli. V průběhu roku jsme se zaměřili na elektromobilitu a emoce – představili špičkový elektromobil Audi e-tron GT v běžné i sportovní verzi RS, který mimochodem získal ocenění ‘Nejkrásnější auto roku 2021’ v anketě Zlatý volant, a také plně elektrické kompaktní SUV Audi Q4 e-tron a Q4 e-tron Sportback. Na český trh jsme také velmi úspěšně uvedli další RS model z dílny Audi Sport: kompaktní RS 3 v obou karosářských verzích. Tato vstupenka mezi supersportovní vozy Audi RS se může pochlubit několika prvenstvími ve své kategorii, například maximální rychlostí 290 km/h či rekordním časem na Nordschleife,“ zhodnotil uplynulý rok Marcel Archleb, ředitel divize Audi. „Navzdory přetrvávající komplikované situaci se nám podařilo navýšit podíl na trhu o bezmála 19 %, přičemž jsme zaznamenali historicky druhý nejúspěšnější rok co do příjmu zákaznických objednávek. Rád bych touto cestou poděkoval našim zákazníkům za jejich zájem a dosavadní trpělivost při dodávání vozidel a naší dealerské síti za celkovou spolupráci v tomto nelehkém období! Rok 2022 bude při pokračující pandemii nepochybně další výzvou, nicméně věřím, že jej společně dobře zvládneme a budeme pokračovat v růstu prodejů. V nejbližších týdnech očekáváme první dodávky modernizovaného Audi A8 a v dalším průběhu roku se můžeme těšit na několik zajímavých novinek, které do oficiálního oznámení výrobce nemůžeme konkretizovat.”

V rámci obchodní nabídky značka Audi registrovala velký zájem o operativní leasing Audi now, který nyní pokrývá většinové portfolio včetně RS modelů nebo elektrických vozů e-tron. Na poli marketingu pokračovala spolupráce s dlouholetými partnery v čele s českým „Home of quattro“ ve Špindlerově Mlýně, tamním hotelem Savoy a pražskou restaurací Kampa park. Dále se rozvíjela spolupráce s Mezinárodním hudebním festivalem v Českém Krumlově a ambasadorem Tomášem Satoranským. Započatá spolupráce s nadací Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 se ukázala jako velmi pozitivně přijatá, stejně jako spojení značky Audi s novou ambasadorkou, dvojnásobnou vítězkou Wimbledonu, Petrou Kvitovou.

SEAT/CUPRA: Ve skvělé kondici a s velkými ambicemi

Společnost SEAT S.A. uzavřela rok 2021 s nárůstem prodeje o 10,3 % na celkových 470 500 vozů a registruje návrat poptávky zákazníků na úroveň před pandemií. Loňskou výrobu však citelně zbrzdil nedostatek polovodičů. Skvěle se daří značce CUPRA, jejíž prodeje vzrostly díky úspěchu modelu Formentor na trojnásobek (79 300 vozů). Významně se zvyšuje také zájem o elektrifikované vozy. Loni jich společnost SEAT S.A. dodala zákazníkům čtyřikrát víc než v roce 2020. Také v České republice přinesl rok 2021 značce SEAT počty registrací srovnatelné s roky před pandemií a velmi dynamického růstu dosáhla i značka CUPRA.

„Přestože byl rok 2021 náročný, podařilo se nám s oběma značkami SEAT i CUPRA dosáhnout velkého nárůstu, a smazat tak pomyslné covidové manko z předchozího roku,“ říká Aleš Novák, ředitel divize SEAT/CUPRA. „Celkem 6958 nově registrovaných vozů SEAT a CUPRA představuje zvýšení počtu registrací o bezmála 57 procent oproti roku 2020. Za tyto prodejní úspěchy vděčíme mimořádně silnému produktovému portfoliu, věrným zákazníkům a skvělé práci našeho obchodního týmu a dealerské sítě. Do roku 2022 tak vstupujeme ve skvělé kondici a s velkými ambicemi na další upevňování naší pozice na českém trhu,“ dodává Aleš Novák.

SEAT se na výborném prodejním výsledku podílel 6337 registracemi nových vozů. Nejoblíbenějším modelem byl loni modernizovaný SEAT Arona (2883 vozů). Velmi vysoké poptávce se těšily také modely SEAT Leon (1517 vozů) a Ibiza (929 vozů). Ta prošla na jaře 2021, stejně jako Arona, modernizací. Silné postavení značky SEAT v segmentech SUV potvrdila neutuchající silná poptávka po modelech Ateca (800 vozů) a Tarraco (165 vozů).

Stejně jako v celosvětovém měřítku je i na českém trhu velkým tahounem prodeje značky CUPRA oceňovaný crossover Formentor, který tvořil s 569 vozy naprostou většinu z 621 loni registrovaných nových vozů CUPRA v České republice. V závěru roku 2021 uvedla CUPRA na český trh svůj první 100% elektromobil, CUPRA Born, který navázal na úspěchy Formentoru a postoupil do finále ankety Evropské auto roku 2022.

Značky SEAT a CUPRA budou v roce 2022 pokračovat v elektrifikaci svého produktového portfolia, a kromě toho připravují také atraktivní speciální edice a modernizované verze svých oblíbených modelů. Zájemci o elektromobil CUPRA Born budou mít na výběr ještě větší počet variant a SEAT Tarraco bude k dispozici s novou výbavovou linií Xperience.

Stejně jako v loňském roce se zákazníci se značkami SEAT a CUPRA potkají i letos na akcích České atletiky a SKI areálu Ještěd.

Volkswagen Užitkové vozy: Ve znamení Caddy a Multivanu

Obchodní výsledky značky Volkswagen Užitkové vozy na českém trhu byly v loňském roce negativně ovlivněny pokračující pandemií onemocnění covid-19 a nedostatkem polovodičových součástek. V důsledku toho klesl počet registrací v segmentech N1+N2/M1+M2 meziročně o 17,3 % na celkových 3794 vozů. Přesto dosáhla značka Volkswagen Užitkové vozy skvělých výsledků: Model Caddy se s tržním podílem 17,2 % stal nejprodávanějším vozem ve svém segmentu a výrazně tak přispěl k dosažení nejvyššího počtu přijatých zákaznických objednávek v historii značky na tuzemském trhu. V celosvětovém měřítku značka Volkswagen Užitkové vozy dodala zákazníkům v roce 2021 o 3,2 % méně vozidel (celkem 359 500) než v roce 2020.

„Navzdory nepříznivým vlivům přinesl rok 2021 pro naše zákazníky i nepřehlédnutelná pozitiva,“ říká Jakub Šebesta, ředitel divize Volkswagen Užitkové vozy. „První skvělou zprávou bylo zahájení prodeje páté generace našeho bestselleru Caddy. Druhá polovina loňského roku pak patřila premiéře revolučního Multivanu, který promluví do prodejních čísel letos. Kromě toho připravujeme další významné novinky.“

Nový Volkswagen Caddy 5 vstoupil na český trh v lednu 2021 a stejně jako zcela nová generace modelu Multivan, která se představila v polovině loňského roku, používá modulární platformu MQB s rozsáhlou nabídkou inovativních systémů a funkcí. Oba modely mají na svém kontě již řadu nezávislých ocenění – například pět hvězdiček Euro NCAP za bezpečnost pro model Caddy 5 nebo prestižní ocenění za design, Red Dot: Best of the Best v kategorii automobily a motocykly pro nový Multivan, který se české veřejnosti poprvé představil v listopadu 2021 na e-SALONu. Krátce poté byl spuštěn předprodej Multivanu s mimořádně výhodnými cenami a nyní je toto legendární všestranné MPV již k dispozici u českých prodejců ke zkušebním jízdám.

Volkswagen Užitkové vozy ukáže svou inovační sílu také v letošním roce. Zanedlouho spatří světlo světa ID. BUZZ s moderním elektrickým pohonem a ikonickým designem odkazujícím na „busík“ 1. generace. V létě bude následovat premiéra nové generace všestranného pick-upu Amarok se sebevědomým designem a silou šestiválcového motoru. Volkswagen Užitkové vozy kromě toho intenzivně pokračuje ve vývoji technologie autonomní jízdy, kterou testuje v prototypech ID. BUZZ AD. Společnost MOIA bude tyto vozy používat od roku 2025 pro svou autonomní ridepoolingovou službu.

Das WeltAuto: Úspěšné 20. jubileum

Značkový program prodeje prověřených ojetých vozů Das WeltAuto oslavil jubileum 20 let a prodejní výsledky rovněž zadávaly důvod k oslavě. „Za loňský rok vykázala značka Das WeltAuto velmi dobrou bilanci. S celkovým počtem 16 884 prodaných vozů zaznamenala téměř 11% růst, čímž jsme překonali i náš plán,” zhodnotila rok 2021 vedoucí divize Das WeltAuto Mirka Cimrová.

„Přes omezené zdrojování vhodných ojetých vozů se budeme snažit udržet tento trend i v roce letošním a věřím, že naši autorizovaní partneři nám budou nadále oporou ve vztahu k zákazníkům,” dodala M. Cimrová. Program Das WeltAuto (dříve auto-plus) si zakládá na tradici a dlouhodobé spolupráci se svými partery, z nichž řada funguje 20 let a celkově se jejich počet na českém trhu drží na čísle 48. Loňský rok přinesl do sítě Das WeltAuto kromě jiného také sesterský program prodeje prémiových ojetých vozů Audi Approved :plus pro náročné zákazníky (u prodejců AUTO JAROV Kunratice, TOP CENTRUM Car Kyjov a Autosalon Klokočka) a rovněž vzrostl podíl prodejců s krytými showroomy, kterých je nyní již 40 %.

After Sales: Rekordní prodeje originálních dílů

Divize After Sales zaznamenala úspěšný rok 2021. „Zásadním úspěchem loňského roku je nejen naplnění, ale také překročení stanovených cílů. Poprvé v historii společnosti jsme prodali originální díly v hodnotě přesahující 2 miliardy korun, za což bych chtěl poděkovat nejen našim zákazníkům, ale také naší autorizované síti servisů,“ bilancuje vedoucí divize Jan Špinar.

Plány pro rok 2022 odpovídají nastavené lince uplynulých let s ohledem na aktuální situaci na trhu nových vozů, pro něž bude průběžně nabízeno originální příslušenství v aktualizovaných kampaních. Tradiční servisní akce před jarní či zimní sezonou roku 2022 zůstanou pro jejich oblibu samozřejmě zachovány, z plánovaných novinek lze zmínit aktivaci slevové věrnostní karty MyCard pro značky Volkswagen, Audi, SEAT, Volkswagen Užitkové vozy i CUPRA, originální E-shop také pro značky Audi, SEAT a CUPRA a rozšíření programu výhodných servisních nabídek pro vozy starších 5 let. Pro stále oblíbenější konektivní služby je připravena nabídka řešení i pro vozy bez potřebné výbavy z výroby.

MOON: Rozšíření nabídky o nové a inovované produkty

Rok 2021 přinesl generační obměnu několika klíčových produktů značky MOON, například novou generaci chytrého kabelu POWER2Go nebo nový DC wallbox s výkonem 22 a 30 kW. Do portfolia přibyly také ultrarychlé stanice s výkonem 300 kW. V roce 2021 se v celkovém objemu prodeje nepodařilo překonat předchozí rok, kdy výrazně přispěla výstavba dobíjecích stanic v dealerské sítí Porsche Česká republika. Došlo však k výraznému nárustu prodejů konečným zákazníkům, jak domácnostem, tak firemním zákazníkům. Trh nicméně kopíruje prodeje elektrických vozů a plug-in hybridů a celkově tedy zůstal za očekáváním. V loňském roce byla také dokončena výstavba vlastní dobíjecí sítě v areálu centrály Porsche Česká republika, která dnes čítá 22 dobíjecích bodů.

Projekt na vybudování poskytovatele komplexního řešení nabíjecí infrastruktury pod značkou MOON byl společností Porsche Česká republika odstartován v roce 2019. Je v nabídce v ČR, stejně jako v ostatních zemích, kde působí skupina Porsche Holding Salzburg, a zastřešuje služby související s dodáním dobíjecích stanic. Tyto služby zahrnují nejen dodávky samotného zařízení, ale také posouzení místa pro instalaci, vlastní montáže a v neposlední řadě i zprostředkování dodávek elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. MOON spolupracuje s několika pečlivě vybranými instalačními partnery a dodavateli z oblasti elektroenergetiky.

Best Employer: Podpora sítě v oblasti vzdělávání a tréninku zaměstnanců

Společnost Porsche ČR si uvědomuje důležitost kvalitního personálního zajištění pro svoji prodejní a servisní síť. Proto v rámci projektu „Best Employer“ podporuje autorizovanou síť v oblasti vzdělávání a tréninku zaměstnanců, employer brandingu i získávání nových zaměstnanců. V této činnosti plánuje pokračovat i v roce 2022.

Vzhledem k tomu, že na pracovním trhu je trvalý nedostatek kvalifikovaných řemeslníků, věnuje Porsche ČR pozornost už samotným učňům. Právě jim je určen unikátní projekt na podporu vzdělávání ve středních školách a odborných učilištích s výukou oborů zaměřených na automobily s názvem Q-HERO. Projekt začínal v roce 2017 se třemi školami automobilových oborů, dnes je jich okolo dvaceti a studentů na tisíce. Porsche ČR se rovněž podílí na organizaci profesní soutěže Autoopravář Junior, kterou organizují vybrané pilotní, krajské školy. Doufáme, že se v letošním roce po dvou letech opět obnoví dlouholetá tradice soutěže, a především prestižního celorepublikového finále.

Podporu personálního zajištění v celé síti Porsche ČR poskytuje portál CARJOBS.CZ, který se za dobu svého ročního působení ukázal jako užitečný nástroj pro personální oddělení autorizovaných prodejců a servisů i skvělou příležitost pro uchazeče, jak najít práci v automobilové branži.