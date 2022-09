Spojení Porsche a Red Bull se nezdařilo. Vstup do formule 1 se blíží, Němci musejí hledat dál

Dle tiskové zprávy nebylo možné dosáhnout rovnocennosti. Porsche nyní bude hledat dál, klidně ale může mít i vlastní tým.

Jednou z největších zpráv letošního roku je vstup koncernu Volkswagen do formule 1. Královna motorsportu přivítá značky Audi a Porsche, jejichž zástupci již byli členy komise rozhodující o budoucnosti pohonu v této disciplíně. Do F1 tím pádem už musí oficiálně vstoupit, a stane se tak do roku 2026. Audi stáj postaví v Bavorsku, bude zde vyvíjet pohonné jednotky a ještě letos se dozvíme, na jakém šasi monopost postaví.

Na druhé straně je Porsche, které na rozdíl od Audi kvůli F1 neodpískalo svou účast v šampionátu WEC v nové kategorii LMDh. Svůj závodní vůz už dokonce veřejnosti představilo na Festivalu rychlosti v Goodwoodu. Jedná se o model 963, jehož pohonná jednotka vychází z osmiválce od 918 Spyder. Z toho už se tedy couvat nebude.

Ale kam se nakonec Porsche v F1 upíchne? Vypadalo to na spojení s Red Bullem. Bohužel, páteční tisková zpráva potvrdila předešlé spekulace, že dohoda mezi společnostmi padá. Porsche uvádí, že: Předpokladem vždy bylo, že partnerství bude založeno na rovnocennosti, která bude zahrnovat nejen pohonné jednotky, ale také tým. Toho nebylo možné dosáhnout.

Je tak čas položit si klasickou nerudovskou otázku - Kam s ním? Porsche se někam upíchnout musí, ve hře tak může být spojení s některým z dalších týmů, třeba s AlphaTauri. Klidně se ale může stát, že bude mít svůj vlastní tým, případně se spojí s někým, kdo do F1 chtěl, ale potřeboval silného společníka. Novinář Chris Medland například přišel s úvahou, že by Porsche mohl oslovit Michael Andretti.