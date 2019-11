Spojení FCA a PSA mělo jen jednoho vítěze. Strach z propouštění nadále trvá

Svět automobilového průmyslu se obohatí o nový velký podnik. Správní rada automobilky Fiat Chrysler a dozorčí rada francouzské PSA totiž schválily plán fúze obou společností. Díky tomu může vzniknout čtvrtý největší výrobce aut co do objemu prodeje. Hodnota nově vznikajícího podniku dosáhne asi 50 miliard dolarů, což je zhruba 1,1 bilionu korun. Jednání by podle vyjádření obou společností měla skončit v následujících týdnech.

Obě společnosti v prohlášení uvedly, že budou usilovat o úplné sloučení podniků. Akcionáři FCA i PSA by měli v nově vytvořené společnosti vlastnit každý 50 procent akcií. S těmi se má obchodovat na burzách v Paříži, Miláně a New Yorku.

Automobilka Fiat Chrysler vyplatí akcionářům zároveň i mimořádnou dividendu. Na ní podnik vynaloží celkem 5,5 miliardy eur. Předat by měla i akcie v technologické divizi na výrobu robotů Comau. PSA na své akcionáře převede celkem 46 procent podílu ve společnosti Faurencia, což je výrobce automobilových součástek.

Analytik Philippe Houchois ze společnosti Jefferies však podle ČTK upozornil, že po zohlednění tržní hodnoty a plánované výplaty dividend spojení rovných znamená, že PSA zaplatí o 32 procent více. Akcie FCA ve čtvrtek v reakci na oznámení zpevnily a dostaly až na nejvyšší hodnotu za poslední rok. Akcie PSA naopak oslabily.

Spojením obou podniků by měly obě společnosti ušetřit ročně zhruba 3,7 miliardy eur. Roční tržby by pak podle předběžných odhadů měly dosáhnout 170 miliard eur a prodeje automobilů by se měly pohybovat zhruba na 8,7 milionech kusů ročně.

Vzájemná výpomoc

Dohoda přichází ve chvíli, kde se globální automobilky potkávají klesajícím zájmem ze strany zákazníků. Nově vznikající společnost chce své úsilí vynaložit v oblasti vývoje elektrických a autonomních vozidel. Sdílet by také měla technologie pro jejich vývoj.

Sídlo společnosti by mělo být v Nizozemsku a předsedou správní rady se stane John Elkann ze společnosti Fiat Chrysler. Z PSA bude hlavním mužem Carlos Tavares, který ve sloučené společnosti bude zastávat funkci generálního ředitele celé skupiny.

Pod drobnohledem

Nová společnost bude zpočátku pod dohledem antimonopolních úřadů. Francouzský ministr financí Bruno Le Marie fúzi vítá, ale například již fungující továrny automobilek v Římě a Paříži se obávají ztrát pracovních míst. Tuto informaci již dříve dementoval italský ministr průmyslu Stefano Patuanelli který uvedl, že se ztrát pracovních míst v italských podnicích nebojí.

Autor: Jiří Frydlewicz