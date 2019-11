Špičkový tým F1 vyměnil pneumatiky za 20 sekund. Stálo to přes 3 miliony eur

Světový rychlostní rekord pit stopu Formule 1 drží tým Aston Martin Red Bull Racing. Při Velké ceně Brazílie se celá zastávka v boxech odehrála za 1,82 sekundy. Závodnímu týmu však toto prvenství nestačilo a pro další rekord (respektive prvenství), který by asi nikoho jen tak nenapadl, se vydal do výšky deseti kilometrů nad zemí.

Konkrétně do ruského letounu Iljušin Il-76, na kterém cvičí kosmonauti stav beztíže. Zde se mechanici týmu pustili do práce na monopostu z roku 2005. Tehdy se v něm proháněli David Coulthard, Christian Klien a Vitantonio Liuzzi. Nejlépe se v něm vedlo Skotovi, který skončil v mistrovství na 12. místě.

Cílem bylo provést simulaci zastávky v boxech v čase okolo 22 vteřin. Zhruba po tak dlouhou dobu totiž letoun dokáže stav beztíže simulovat. Jak asi tušíte, borci to opravdu stihli. Podle výpovědí jednotlivých účastníků to bylo to nejnáročnější, co kdy museli dělat.

Celkově totiž museli podstoupit sedm sérií, které obsahovaly 80 parabolických letů (úsek, při kterém letadlo stoupá v úhlu 45 stupňů a poté ve stejném úhlu klesá dolů - vznikne tak zhruba na 22 sekund stav snížené gravitace, tedy téměř stav beztíže). Pro zajímavost jsme našli, že jedna série parabolických letů vyjde na zhruba půl milionu eur. Pořád to ale tým vyšlo levněji než ve skutečném vesmíru. To by totiž stálo tisíckrát tolik.