Speciální Volkswagen ID.3 GTX Fire+Ice už koupíte i v Česku. Příplatek není velký

Volkswagen loni na setkání elektromobilů ID. Meeting ve švýcarském Locarnu představil speciální koncept modelu ID.3 GTX Performance. Výrazně specifikovaný exemplář s dodatkem Fire+Ice, který byl odkazem na limitovanou módní sérii druhé generace Golfu Fire and Ice z roku 1990, značka nedávno opravdu převedla do sériové podoby a nasadila do prodeje. K mání už je přitom také v Česku. Zájemci by si ale měli pospíšit, jelikož produkce je omezená na pouhých 1990 kusů.

Speciální verze vychází na českém trhu technicky a výbavou z vrcholné specifikace ID.3 GTX Performance (na rozdíl od Německa, kde je dostupná i ve standardní GTX formě). To znamená, že elektromotor má vůz posilněný na výkon 240 kW (326 k) a součástí je zde taky sportovní adaptivní podvozek. Baterie o kapacitě 79 kWh pak vystačí na dojezd až 586 km. Příplatek za jedinečně vyšperkované ID.3 přitom není oproti normálnímu GTX Performance natolik velký, pouze 40.000 Kč. Limitované ID.3 GTX Fire+Ice tedy pořídíte za 1.299.900 Kč.

Nová limitovaná edice navazuje na partnerství s módní značkou Bogner stejně jako u zmíněného starého Golfu. Její předností je hlavně barevný motiv s karoserií lakovanou do exkluzivního odstínu fialové Ultra Violet Metallic (byť nejde o identický odstín z konceptu), doplněného o kontrastní sloupky v červené Flaming Red. Na C-sloupku se objevuje speciální grafika, na zadním spoileru zase logo edice. Do fialového laku je částečně lakována i nová sada 20palcových kol Locarno, kdežto světelná projekce ze zrcátek ukazuje ohnivý a ledový živel na straně řidiče, respektive spolujezdce.

Motiv ohně a ledu pokračuje v interiéru, který zaujme především dvoubarevností sedaček – řidičovo místo je oděno do nového čalounění s červenými akcenty, zatímco u spolujezdce je modrá. Stejným stylem jsou na obou stranách kabiny rozlišeny i prošívané koberečky. Výbavu GTX Fire+Ice pak Volkswagen doplňuje i normálně příplatkovými prvky jako třeba zadní kamerou, bezklíčovým přístupem, masážní funkcí sedadel, head-up displejem s rozšířenou realitou nebo prémiovým audiosystémem Harman Kardon.

