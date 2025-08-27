Porsche 718 Cayman GT4 RS "Tulip" Zdroj: Porsche Nederland

Porsche 718 Cayman GT4 RS "Tulip" | Zdroj: Porsche Nederland

Porsche 718 Cayman GT4 RS "Tulip" Zdroj: Porsche Nederland

Porsche 718 Cayman GT4 RS "Tulip" | Zdroj: Porsche Nederland

Porsche 718 Cayman GT4 RS "Tulip" Zdroj: Porsche Nederland

Porsche 718 Cayman GT4 RS "Tulip" | Zdroj: Porsche Nederland

Porsche 718 Cayman GT4 RS "Tulip" Zdroj: Porsche Nederland

Porsche 718 Cayman GT4 RS "Tulip" | Zdroj: Porsche Nederland

Porsche 718 Cayman GT4 RS "Tulip" Zdroj: Porsche Nederland

Porsche 718 Cayman GT4 RS "Tulip" | Zdroj: Porsche Nederland

Porsche 718 Cayman GT4 RS "Tulip" Zdroj: Porsche Nederland

Porsche 718 Cayman GT4 RS "Tulip" | Zdroj: Porsche Nederland

Porsche 718 Cayman GT4 RS "Tulip" Zdroj: Porsche Nederland

Porsche 718 Cayman GT4 RS "Tulip" | Zdroj: Porsche Nederland

Porsche 718 Cayman GT4 RS "Tulip" Zdroj: Porsche Nederland

Porsche 718 Cayman GT4 RS "Tulip" | Zdroj: Porsche Nederland

Porsche 718 Cayman GT4 RS "Tulip" Zdroj: Porsche Nederland

Porsche 718 Cayman GT4 RS "Tulip" | Zdroj: Porsche Nederland

Porsche 718 Cayman GT4 RS "Tulip" Zdroj: Porsche Nederland

Porsche 718 Cayman GT4 RS "Tulip" | Zdroj: Porsche Nederland

Porsche 718 Cayman GT4 RS "Tulip" Zdroj: Porsche Nederland
Porsche 718 Cayman GT4 RS "Tulip" Zdroj: Porsche Nederland
Porsche 718 Cayman GT4 RS "Tulip" Zdroj: Porsche Nederland
Porsche 718 Cayman GT4 RS "Tulip" Zdroj: Porsche Nederland
11
Fotogalerie

Speciální Porsche 718 GT4 RS oslavuje Nizozemsko. Majitel k němu dostane hodinky i termosku

Richard Herbich
27. srpna 2025

Inspirace národní barvou, unikátní lak, doplňky od expertů Manthey Racing – více holandské auto nenajdete.

Zastoupení značky Porsche v Nizozemsku si nechalo vyrobit speciální kousek rychlého Caymanu 718 v nejsportovnější verzi GT4 RS s maximalistickou výbavou. Je výsledkem práce programů Exclusive Manufaktur a Sonderwunsch, svými díly přispěl také závodní tým Manthey Racing. Vůz je lakován oranžovou Pastel Orange, umíchanou speciálně pro tento konkrétní exemplář – samozřejmě jde o odkaz na národní barvu Nizozemska. Touto evropskou zemí jsou inspirovány také motivy tulipánů na předních blatnících, zadní křídlo nese pruhy v barvách státní vlajky.

Speciální GT4 RS jezdí na černých dvacetipalcových kolech z hořčíkové slitiny se středovými maticemi, zadní disky mají karbonové aerodynamické kryty. Interiér je čalouněn kombinací černé kůže a materiálu Race-Tex, oranžová barva Pastel Orange byla použita u prošívání, stehů a také textilních pásů, které zde slouží místo vnitřních madel.

Majitel k autu dostane speciální klíč s pouzdrem, luxusní hodinky a termosku, vše opět s oranžovou barvou a motivem tulipánu, podle nějž se vůz také jmenuje. Specifikace GT4 RS s čtyřlitrovým motorem o výkonu 368 kW byla v tomto případě opepřena tovární sportovním paketem Weissach a také díly od Manthey Racing. Veřejnosti se „Tulipán“ představí na konci měsíce na okruhu Zandvoort během nizozemské Grand Prix.

Zdroj: Porsche Nederland | Zdroj videa: Porsche

Porsche

Porsche je německý výrobce sportovních automobilů. Firmu založil v roce 1931 Ferdinand Porsche. V roce 1961 vznikl první model legendární řady 911, která se stále vyrábí.

V roce 2009 Porsche – coby velmi profitabilní automobilku – ovládl Volkswagen.

Porsche 718 • Porsche 911 • Porsche Taycan • Porsche Panamera • Porsche Macan • Porsche Cayenne

Zahájit diskuzi

Doporučujeme

Články odjinud