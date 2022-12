Speciální paliva Audi výrazně snižují emise. Najdete je už nyní v nových vozech z Německa

Budoucnost milionů vozů se spalovacím motorem zachraňují ekologická paliva. Audi už má alternativu pro naftu i benzín.

O tom, že nás v následujícím desetiletí čeká prakticky eliminace spalovacích motorů, slýcháváme pořád, ale to neznamená, že v provozu nezůstanou další miliony starších aut. Jejich provoz však bude výrazně čistší díky ekologicky přívětivějšímu složení pohonných hmot. Už nyní tato paliva přispívají ke snižování emisí během výroby současných modelů Audi.

Audi už loni přešlo na alternativní R33 Blue diesel a nyní ve spolupráci s koncernem Volkswagen, výrobcem paliv Shell a společností Bosch přichází s R33 Blue benzinem, který je tankován do nových a interně používaných vozů v Ingolstadtu a Neckarsulmu. I toto se počítá do snahy o uhlíkově neutrální výrobu do roku 2025.

Název řady R33 Blue je odvozen podle třetinového podílu obnovitelného biopaliva. Jedná se o směs etanolu s bionaftou získanou ze zbytkových materiálů. Součástí je parafinické palivo, což je prakticky mix rostlinného oleje s bionaftou. Zbylé dvě třetiny tvoří fosilní palivo. Výhodou benzinu R33 Blue je kompatibilita se současnými systémy čerpacích stanic i staršími motory schopnými jezdit na 10% příměs ethanolu. U nafty je deklarována plná kompatibilita a navíc má čisticí schopnost, čímž chrání součástky před korozí.

Zpráva Audi sice nezmiňuje účinnost paliva, ale zato se chlubí snížením emisí uhlíku nejméně o 20 procent. Studie přitom posuzuje zátěž celého řetězce od výroby, zpracování, přes dopravu, až po natankování paliva koncovým zákazníkem.