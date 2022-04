Speciálně upravený Opel Zafira nabídne zázemí luxusního obytného vozu. Nechybí tekoucí voda ani vařič

Není úplně zvykem, aby se „tunerská“ společnost pustila do projektu obytného vozu, ale v současné době, kdy je soběstačnost nade vše, je to vítaná volba. Navíc, když s podobným konceptem má zkušenost.

Pokud vlastníte Opel a chcete ho odlišit od zbytku šedavé nudy na silnici, jen málokdo to umí lépe než německý úpravce Irmscher. Ten se sice věnuje různým značkám, ale s největší vášní dělá právě Opely. V poslední době se navíc pustil do segmentu obytných dodávek, k čemž je současná Zafira jako stvořená.

Překvapivě to není poprvé, co se Irmscher zhostil takového projektu. V roce 2020 podobným způsobem už jednu Zafiru upravil. Kempingové vybavení tehdy umístil do výsuvného modulu v zadní části, takže při přípravě jídla kuchaře chránilo pouze výklopné víko zavazadelníku.

Tentokrát máte vše potřebné uvnitř. Tedy skoro, protože dvouplotýnkový vařič se vysouvá z boku kuchyňské linky, takže při vaření vás nic nechrání. Přídavná pergola na střechu asi bude nutností. Jinak ale máte k dispozici praktický výklopný stolek pro servírování. Slouží ale také jako hlavní stolek v sedacím koutku. Kuchyňská zástavba je velmi době vybavená s prostorným pultem, úložným systémem schránek, lednicí a dřezem s tekoucí vodou. Je zde i polička s bezdrátovou nabíječkou telefonů.

V zadní části najdeme sadu skříněk s roletkovými dveřmi pro uložení cestovního vybavení. Když se večer promění v noc, transformuje se i jídelní kout na rozměrnou postel. Pro kolik osob je „letiště“ určené úpravce neuvádí, z obrázků se ale dá usoudit, že ve dvou budete mít nadmíru pohodli.

Celkově kvalitní dojem vestavby podtrhuje kvalitní výběr materiálů. Kromě bytelného vrstveného korpusu je zde bambusová pracovní deska a vše je oděno do hravé „dětské“ modré. Barvu si samozřejmě můžete vybrat dle vlastního vkusu.

Protože se většina úprav soustředila na obytnou vestavbu, exteriér se změnil jen v detailech. Ve spodní části nárazníku najdeme decentní splitter a maska chladiče má novou výplň bez loga automobilky. Dále si můžeme všimnout spoileru na střeše a litých kol, která jsou dodávaná v rozměrech 18 a 19 palců.