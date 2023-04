Špatné uložení zavazadel vás může stát i život! Kufrový tetris není věda, když víte, co kam patří

Jedna věc je dovolenková zavazadla správně sbalit, ale nezapomínejte je i správně poskládat do auta.

Mnohé automobilky s nadsázkou prodávají kompaktní modely jako „rodinné“, což je reálně hodně nadsazené. Ať už jedete na návštěvu, výlet, nebo dovolenou, musel by mít každý snad dodávku, aby se zprostil tradičního zavazadlového tetrisu. Stejně jako ve známé hře i tady musí vše do sebe zapadat a pochopitelně tu existují určitá pravidla chránící především posádku.

Výhodou je, že předem přesně víte, s jakými kostičkami budete hrát, což přípravu na odjezd zjednodušuje. Jenže paradoxně, než budete nakládat, musí řada věcí ven. Jde hlavně o prvky pro nečekané události jako lékárnička, hasicí přístroj, trojúhelník, popřípadě sněhové řetězy. Tyto drobnosti je dobré umístit do jedné tašky, které navíc automobilky dodávají se dnem vybaveným suchým zipem, takže pevně drží i v prázdném kufru. Vesty je třeba mít ihned po ruce, proto vhodnějším uložištěm jsou kapsy ve dveřích nebo šuplíky pod sedadly.

Benefitem dnešní aut je přítomnost dvojité podlahy, různých háčků, síťových systémů nebo posuvných přepážek sloužících k fixaci. Jejich možností vždy naplno využijte. Obecně základním pravidlem je začínat nejtěžšími a ostrými předměty, jako jsou kufry, balíky s PET lahvemi, konzervy, cestovní lednice, stany, slunečníky nebo dětské postýlky a umístit je úplně dozadu za opěradla zadních sedadel. Dlouhé předměty ukládáme napříč. Jde o to, že velká hmotnost a hrany představují v případě nehody smrtelné nebezpeční pro posádku. Proto tyto předměty musí být vždy spolehlivě upevněny, případně fixovány jinými zavazadly v tzv. druhé linii.

Do ní skládáme o něco lehčí a méně tvrdé věci v podobě spacáků, karimatek, tašek s oblečením, ale dle situace se sem dají dát i odrážedla a drobnosti, kterými vyplníte případné skulinky (například cyklistické helmy, chrániče, plyšáky, pleny a podobně). Jestliže jste se vešli pod úroveň rolety, body pro vás, pokud máte plno až po strop, neváhejte oddělit zavazadla od posádky pevnou či popruhovou přepážkou. Pokud máte obsazená pouze přední sedadla, můžete efekt ještě zvýšit zacvaknutím bezpečnostních pásů na prázdných zadních sedadlech. Některé elektromobily disponují druhým úložným prostorem pod přední kapotou, což je vítaným bonusem.

Poměrně rozšířeným nešvarem je umisťování věcí na plato za zadní opěrky hlavy. Sem může přijít maximálně drobné oblečení (čepice, mikina, bunda…) za předpokladu, že nijak nebrání výhledu vzad. Kam se svačinou? Nemáte-li plně obsazené auto, tak ideálně pod jedno z předních sedadel, nebo úplně nejlépe do uzavíratelné schránky. S nápoji bývají problémy. Nelze je snadno zafixovat, a i půl litrová lahev vypadnutá během nehody z držáku nebo kapsy ve dveřích může cestujícím způsobit vážná zranění. Pokud se do schránky nevejde, jsou vhodnější variantou měkké kelímky s víčkem. Ty v krizové situaci maximálně někoho polijí, ale rozhodně ho nezraní.

Menší sportovní náčiní (kolečkové brusle, tenisové rakety, míče...) pod roletou nevadí, ale kola, surfovací prkna, snowboard i lyže patří buďto na nosič, nebo do střešního boxu. Během zimních dovolených v Rakousku jsou lyže a snowboardy převážené v interiéru zvlášť ošemetné. Pokud zasahují do prostoru pro posádku, musí být bezpodmínečně v průvlakovém vaku a pevně zafixované, přičemž dostatečné upoutání posuzuje policista a pokud jej zhodnotí nevyhovujícím, má právo uložit pokutu. Všechno ale s mírou. Střešní box se nesmí přetížit, protože při nadměrné váze by se mohl během nárazu uvolnit z uchycení a způsobit zranění ostatních účastníků.

Málem bychom zapomněli na ty, kteří vozí těžké věci v rámci svého povolání například řemeslníci. Ti ne vždy mají dodávku a v pracovním týdnu používají rodinné MPV nebo SUV. Tady platí stejná doporučení a zvlášť oddělení kabiny přepážkou. Veškeré nářadí musí být umístěno v uzavřených kufrech a tlakové lahve patří těsně za zadní opěradla. Převážíme je výhradně ve stoje pro minimalizaci možného úniku plynu.