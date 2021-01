Spásu Alfy Romeo uvidíme už na podzim. Po SUV Tonale dorazí i menší crossover

Italská prémiová automobilka Alfa Romeo má ve svém aktuálním portfoliu dva nosné modely - sedan Giulia a SUV Stelvio. Skvělý hatchback Giulietta končí. Není se ostatně čemu divit - na trhu má poctivě odpracovaných deset let a za tu dobu si prošel dvěma facelifty. Stejně tak už nekoupíte ani roztomilé MiTo a sporťák 4C.

Především to poslední mrzí opravdu hodně, ale jestli chce Alfa ještě někdy prodávat podobné sportovní modely, bude se i nadále muset adaptovat a prodat víc konvenčních kousků. Světem nyní hýbou SUV, Alfa si je toho pochopitelně vědoma a proto je nepřímým nástupcem giulietty crossover Tonale, který jsme poprvé viděli na ženevském autosalonu v roce 2019.

V říjnu téhož roku pak unikla i produkční verze vozu. Původně to vypadalo, že tonale bude sdílet techniku třeba s Jeepem Renegade či Fiatem 500X, což by znamenalo i tříválcové motory a plug-in hybridní verze. Podle všeho se ale objeví ještě další, menší crossover s názvem Brennero, který bude právě na této platformě.

Nyní prostřednictvím španělského serveru Motor1.es přišla informace, že Alfa Romeo Tonale se v produkční verzi představí světu na podzim letošního roku. První zákazníci by se svých cuore sportivo crossoverů pak mohli dočkat už v listopadu. Mělo by však jít o zahajovací edici. Běžný prodej by se měl spustit v únoru roku 2022.