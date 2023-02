Spalovací motory to mají v Evropě definitivně spočítané. Může se tím ožebračit střední třída a vzrůst nezaměstnanost

Past na benzinové a vznětové motory zaklapla. V očích mnohých nastanou v automobilovém průmyslu těžké časy.

Evropská unie to se snižováním emisí automobilového průmyslu myslí vážně. Počin stvrdila schválením zákona o zákazu prodeje nových osobních a lehkých užitkových aut s benzinovým a naftovým spalovacím motorem od roku 2035. Tím chce docílit nulových emisí z nových aut prodávaných na trzích EU. Zákon podpořilo 340 poslanců, 297 jich bylo proti a 2 se zdrželo hlasování.

Dílčím cílem stanoveným pro rok 2030 je snížení emisí CO 2 u osobních automobilů o 55% ve srovnání s rokem 2021. Za tímto účelem do roku 2025 vypracuje Evropská komise metodiku pro hodnocení emisí, která se bude vztahovat na celý životní cyklus osobního i užitkového vozu.

V průběhu roku 2026 se budou vytyčené limity srovnávat s reálnými údaji o spotřebách paliva i energie a vydá příslušná opatření pro daného výrobce. To znamená, že tvrdší omezení zasáhnou i automobilky, které již nyní nabízejí řadu elektromobilů, nebo elektrifikovaných aut s emisemi pod 50 g/km.

Mírnější pravidla budu platit pro výrobce osobních automobilů s roční kapacitou do 10.000 kusů a 22.000 v případě užitkových aut. Ta budou mít výjimku do roku 2035. Značky s produkcí do 1000 kusů budou mít úlevu i po tomto období.

Dojde i na nákladní vozy s hmotností nad 3,5 tuny. V jejich případě je snaha omezit jejich emise mezi lety 2030 až 2035 o 45 % ve srovnání s rokem 2021. V další pětiletce by redukce měla dosáhnout 65 % a v roce 2040 cílových 90 %.

Již český ministr dopravy Martin Kupka bojoval za posunutí termínů, nebo zmírnění limitů. Podle něj není na transformaci dostatek času a automobilky budou muset vynaložit na vývoj nadměrné množství úsilí a peněz, což povede k dalšímu zdražování nových vozů. Tím se recese automobilek ještě prohloubí, což přinese vážné komplikace automobilovému průmyslu v celé Evropě.

Například v Německu by bylo ohroženo 600.000 pracovních míst věnovaných výrobě spalovacích motorů. Argumentovalo se likvidací průmyslu i vyšší nezaměstnaností, což by celkově nahrálo importu produktů z Číny. Na druhou stranu se ozývají hlasy ohledně nutnosti vývoje nových technologií a negativního vlivu produkce emisí. Samotná jednání tak doprovázely ostré diskuze, ovšem ty výsledek nijak výrazně neovlivnily.

„Zastavme šílenství!" prohlásil dle informací ČTK o zákazu spalovacích motorů Jens Gieseke, německý křesťanský demokrat. Naproti tomu místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, který zodpovídá i za klimatickou politiku EU, prohlásil, že si automobilky vybraly samy, když už nyní roste podíl výroby elektrických vozů v Evropě. Dle Alexandra Vondry se tím ožebračí střední třída, píše ČTK.