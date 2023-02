Souvisí sportovní auta s malým přirozením? Vědci z University College London mají jasno

Věčná otázka ohledně nepřímé úměry velikosti pánského orgánu s počtem koní pod kapotou má konečně vědeckou odpověď.

Slyšel o tom každý motorista a majitelé sporťáků už tuplem – silné nebo sportovní auto rovná se deficit pod poklopcem. Je tomu skutečně tak? Ač se to zdá jako banální legrácka, téma se skutečně stalo předmětem zkoumání vědců z University College London.

Šli chytře – místo aby provedli měření velikosti pánské výbavy vůči sportovnosti jejich vozu, předkládali účastníkům výzkumu falešné informace o průměrné velikosti penisu. Pokud kvůli tomu začali věřit, že jsou podprůměrní, sportovní auta jim přišla více žádoucí.

Zajímavé je, že tento efekt platil jen pro automobily, nikoliv pro jiné luxusní zboží. Účastníkům starším 29 let pak efekt vnímané velikosti či malosti penisu přinesl o to větší či menší touhu vlastnit sportovní vůz. Pokud jsou tedy zejména starší muži manipulováni v tom, že jim co se týče velikosti výbavy něco chybí, o to více touží po luxusním sportovním vozidle.

Průzkumu se účastnilo 200 osob ve věku od 18 do 74 let, v rámci manipulace jim bylo sdělováno, že průměrný penis měří 10 centimetrů (pro vyšší sebevědomí) nebo 18 centimetrů (pro menší sebevědomí).