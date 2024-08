Současný šéf designu VW poodhalil nový Volkswagen Golf: Bude úžasný, retro ale nečekejte

U Volkswagenu začal pracovat již v roce 1996 po studiích na Vysoké škole designu ve Pforzheimu – podílel se například na první generaci Tiguanu nebo sedmičkového Golfu, v letech 2014 až 2021 pak posouval karoserie Audi do moderní doby, od A1 přes Q3, Q8 až po e-tron GT. V roce 2021 pak dostal na starost design Bentley, pod jeho dohledem vznikl například exkluzivní model Batur.

Na nedávném srazu GTI ve Wolfsburgu, který nahradil tradiční setkání u rakouského jezera Wörthersee, se u stolu českých novinářů zastavil tak trošku skrze boty – na akci byla totiž v prodeji speciální limitovaná edice obuvi Adidas s motivy VW a GTI. V obchůdku s příslušenstvím se o ni strhla slušná (ale kultivovaná) mela, což pan Mindt zdůraznil ve smyslu budoucího směřování značky. Ta míří k elektřině a bateriím – možná ne tak rychle, jak si ještě nedávno myslela, ale uvedl, že ve chvíli, kdy budou předmětem hrdosti majitelů počet jednoho nebo dvou elektromotorů a jejich výkon, je důležité zapracovat na image. I skrze doplňky a design.

V přátelské atmosféře a při popíjení nealko radleru nám pak prozradil, na čem by měl stát budoucí design (a nejen ten estetický) vozů Volkswagenu. Anglicky jde o tři S: „Solid, Sympathetic, Secret Sauce.“ Volně přeloženo mají být auta solidní, sympatická a měla by ideálně mít jistý druh „tajného receptu“ nebo „tajemství šéfkuchaře.“ Onen poslední prvek nám Andreas Midnt v náznacích představil jako sakra povedené jízdní vlastnosti, společně s designovými prvky. Jeho doménou je však právě design a ohledně chystané generace Golfu nás ujistil, že modely nové verze v plné velikosti již existují, vidělo je vedení a „Bude to pecka.“ Ohledně solidnosti/robustnosti pak zmínil, že proto například zadní světla konceptů ID.2 vypadají jako stabilní skleničky na whiskey, a ne jako křehké sklenky na šampaňské nebo sekt.

Každý by měl nový Golf okamžitě poznat jako Volkswagen Golf, i když by na zádi neměl označení modelu. V podobném duchu, jako například z elektrické řady ID vystupuje „busík“ ID.Buzz s proporcemi a moderní interpretací klasických prvků původní řady T. Současná nabídka ID - uznal - vypadá docela genericky. Ale pozor, zvenčí nebude nový Golf retro.