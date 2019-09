Souboj Tesly s Porsche se vyostřuje. Elon Musk dokonce použil taktiku Škody

Není to tak dlouho, co se Elon Musk vyjádřil k uvedení nového Porsche Taycan, rivala Tesly Model S. Na svém Twitteru se opřel do označení Turbo a vzápětí oznámil přítomnost jeho vyzyvatele na Nürburgringu, kde Taycan exceloval s časem 7:42. Nebyla to prázdná slova, protože pozorovatelé okruhu viděli týden poté americký elektromobil opravdu na dráze.

První neoficiální výsledky jsou navíc velmi překvapivé. Vychází z nich totiž, že Tesla napráskala Porsche o 19 sekund lepší čas. Proč tedy Teslofilové neslaví? Protože do celé věci začali všichni šťourat a vypadá to, že Tesla se zatím asi nemá čím chlubit. Všechno navíc zamotal samotný Elon Musk, který na svém Twitteru posléze oznámil, že Tesla Model S v Zeleném pekle má sedm sedadel pro sedm lidí. S podobným tahákem loni přišla i Škodovka, když Kodiaq RS stanovil rekord mezi sedmimístnými SUV.

Jako odrazový můstek k této záležitosti můžeme použít instagramový příspěvek, který přidal Misha Charoudin, známý spíše jako Boosted Boris. Uvádí to, co si asi myslíme všichni - nikdo přece zatím neví, co je doopravdy v útrobách červeného exempláře na okruhu.

Na špionážních fotografiích jsou jasně vidět jiná kola, větší (zřejmě karbon-keramické) brzdy, dodatečné zadní křídlo a také karoserie nezvykle blízko silnici, což může značit závodní podvozek. Červený exemplář poté následoval i modrý kousek se stejnými doplňky.

Na oficiální vyjádření toho, co se tedy doopravdy děje, si ještě počkáme. Snaha Tesly je ale podle všeho k ničemu, protože i kdyby se jí podařilo pokořit čas Porsche Taycan, tak podle magazínu Car & Driver porazí pouze verzi Turbo, protože verze Turbo S, která je mnohem rychlejší, na Ringu ještě nebyla.

Celé je to vlastně směšné, protože čas na okruhu asi není pro potenciální zákazníky Tesly relevantní. Tesla chce ale zřejmě dokázat, že to „umí taky“. Bohužel toto vyskakování si skončí výsledkem, který stejně nejspíš nikoho nezajímá.