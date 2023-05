Sosnová Classic se koná již tento víkend! Těšit se můžete na vozy Laurin & Klement i dvacet formulí

Pokud ještě nemáte plány na víkend a máte rádi stará auta, tak už asi nic jiného nehledejte. Sosnová Classic bude letos stát za to.

Veteránská scéna v České republice nepochybně vzkvétá. Stalo se tak díky rostoucímu počtu hezkých srazů, širšímu povědomí o veteránech mezi všemi motoristy a také díky době, kdy mnozí z nás rádi utečeme v myšlenkách do doby, kdy svět zdánlivě plynul pomaleji. Jedním z highlightů letošních veteránských akcí bude určitě i Sosnová Classic, která se koná již tento víkend 13. - 14. května.

Autodrom Sosnová je v České Lípě. Na celkem 1,6 kilometrů dlouhém okruhu, kde rallye speciály mohou v nejrychlejší pasáži dosáhnout rychlosti až 200 km/h, se opět můžete těšit na mnoho historických vozidel, která ale nebudou jen stát. Představí se 120 veteránů, z toho zhruba čtyřicet motocyklů a dvacet formulí. Automobilka Škoda tu pak bude mít představení třiceti závodních vozů z období let 1949 až 2023.

„V loňském roce se na okruhu představilo přes 200 historických závodních vozů, které se návštěvníkům předvedly nejen ve statických expozicích, ale hlavně v plné rychlosti na závodní trati. Unikátní bylo představení speciálů společnosti Metalex, Tatra nebo Škoda Motorsport. V letošním roce jsme se rozhodli pozvat i závodní motocykly,“ představuje novinku Pavel Dušánek, ředitel Driving Campu v Sosnové.

Letošní ročník se koná v duchu oslav 120 let od prvních motoristického závodu na Českolipsku. Vstupenka stojí 250 Kč pro dospělého, děti od 7 do 15 let to mají za 50 Kč. VIP vstupenky s celodenním cateringem se prodávají za 2500 Kč. Nabití program začíná v sobotu od 9:00 a nechá vás vydechnout až po páté hodině večer. Druhý den je program od osmi do čtyř.