Snížení spotřební daně na benzin a naftu je výsměch běžným občanům. Za hranicemi je stále levněji

Zdá se, že vláda bude konečně řešit stabilně vysoké ceny pohonných hmot. Nástroje jsou ale cílené spíše na dopravce, běžný člověk, který denně jezdí do práce, úlevu pocítí jen minimálně.

Dopravci, ale i běžní občané, kteří každý den dojíždění do práce, volali po zásahu vlády vůči rostoucím cenám benzínu a nafty. Podle nich jsou dosavadní kroky nedostatečné a ve srovnání se sousedními zeměmi jezdíme draze.

Dle aktuálních zdrojů vychází průměrná cena Naturalu 95 v České republice na 43,80 Kč/l (1,80 eur). Nemusíme chodit daleko, Slováci tankují v průměru za 1,70 eur a Poláci dokonce 1,41 eur za litr. Na jednom litru tak ušetří více jak 9 korun.

Nafta si stabilně drží vyšší cenovou hladinu, konkrétně u nás to je v průměru 46,70 Kč (1,92 eur). Přitom na Slovensku za litr nafty zaplatíme 1,67 eur a v Polsku 1,63 eur. Vydáte-li se do Polska s dieselovým vozem, ušetříte přes 7 korun na jednom litru.

Zdá se že, okolnosti přeci jen přiměly vládu konak a premiér Petr Fiala oznámil na tiskové konferenci snížení spotřební daně na benzín a naftu o 1,5 koruny na litru. Ta je teď stanovena na 12,84 Kč u benzínu a 9,95 Kč na naftu za jeden litr.

Ve snaze ulevit dopravcům schválila vláda novelu týkající se zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot, což by u nafty mělo vést k dalšímu snížení ceny o 1,50 až 2 koruny na litr. Vláda také nebude po dopravcích chtít zálohy silniční daně na celý rok a platby DPH si mohou odložit až do konce října. Zproštění od silniční daně platí pro auta s limitem 12 tun. Pro vozy přesahující tuto hranici je daň snížená.

Ministr financí Zbyněk Stanjura také přednesl myšlenku stanovení maximálních maří prodejcům pohonných hmot. Z provedených kontrol totiž vyšly najevo znepokojující závěry mající dlouhodobý charakter. Prodejci musí denně hlásit průměrné prodejní ceny, takže ministerstvo o nich má velmi dobrý přehled.