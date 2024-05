Smutný konec vzácného McLarenu Senna: Influencer ho zničil při trapném předvádění na silnici

Jmenuje se Edmond Barseghian, ale na sociálních sítích ho můžete znát pod přezdívkou „Mondi.“ Točí videa s drahými auty, ale ta většinou dopadnou špatně – titulky typu „Jak zničit novou 992 GT3,“ „Naboural jsem můj nový Hummer EV po pouhých 9 mílích“ mluví samy za sebe.

Nyní může Barseghian do své sbírky snímků přidat další. Nedávno si z druhé ruky pořídil McLaren Senna, vyšlechtěný supersport s extrémními aerodynamickými prvky a výkonem 588 kW. Šlo navíc o speciální kus s tepelným štítem výfuku z 24karátového zlata.

Natáčení na bulváru Ventura v Los Angeles se milému influencerovi poněkud zvrtlo. Po trapném pokusu o donut ztratil nad autem kontrolu a naboural do dealerství značky Lexus. Video ukazuje, že to odnesla příď vozu a zdá se také, že jsou posunuté dveře. Vtipné je, že poté, co se video začalo šířit na internetu, začal pachatel škemrat o jeho stažení a nabízel za to dokonce peníze.

K činu se ale nyní přiznal, ovšem bez náznaku lítosti nebo sebereflexe – údajně ho mrzí, že s autem nemůže jet na blížící se okruhové dny na tratích Circuit of the Americas a Buttonwillow Raceway. Dle svých vyjádření také hodlá auto nechat opravit, což může vyjít pěkně draho.