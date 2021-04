Smrtelných nehod motocyklistů meziročně přibylo. Nyní jde o rekordní počet

Jaro se již přihlásilo o slovo, což majitelé motocyklů rozhodně uvítali. Avšak proměnné počasí s častým deštěm při nízkých teplotách, ale i tradiční nepozornost spojená s nepřizpůsobenou rychlostí jsou aktuálně příčinou rekordního počtu úmrtí při dopravních nehodách jednostopých vozidel. Asociace Záchranný kruh tak přináší v rámci osvěty o bezpečnosti na silnicích rady pro motorkáře a bohužel i pohled na smutná čísla.

Motorkářům začíná sezóna. Návrat na silnice je kritické období, máme pár rad

Sedm zmařených lidských životů při dopravních nehodách motocyklů (včetně mopedu) za první čtvrtletí roku 2021 je zatím nejvíce od roku 2012, a to dokonce v čase redukované mobility veřejnosti vlivem vládních opatření proti šíření koronaviru. Jedná se o podíl 8,6 % z celkového počtu úmrtí na českých silnicích za letošní měsíce leden až březen. Nelichotivou čtvrtletní statistiku nehodovosti doplňuje také 16 těžce zraněných účastníků dopravních nehod motocyklů. U těchto nehod s následkem úmrtí je hlavní příčinou nepřiměřená rychlost před vjetím do protisměru.

„Dokážu pochopit, že motorkáři jezdí relativně rychle, protože kvůli rychlosti si motocykl většina z nich koupila. Je to prostě návyková záležitost a já sám zůstanu motorkářem i přesto, že jsem při zásahu hasičů viděl jejich opravdu těžké nehody. Důležité je však respektovat základní pravidla jízdy za řídítky,“ říká mjr. Ing. Dušan Uhlík, velitel stanice Karlovy Vary, HZS Karlovarského kraje, který je sám aktivním motocyklistou.

Historicky jsou dnes mezi motorkáři oblíbené vybrané úseky českých silnic, kde je z jízdy právě to největší potěšení. „Když jsem v minulosti sloužil na středočeské záchrance, měli jsme v regionu takovou neoficiální závodní dráhu na silnici z Prahy do Dubí. V letní sezóně jsme tam bohužel měli během téměř každé služby nějakého motorkáře,“ potvrzuje existenci na černo provozovaných „závodních“ tratí z běžných silnic MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.

Zážitek z jízdy na motocyklu je například od osobního vozu zcela odlišný, někdy až opojný. Tento rozdíl je však potřeba vnímat v mnoha dalších faktorech, a to ještě před usednutím za řídítka. „Motorka je hodně specifická a člověk by měl vždycky přemýšlet nad tím, že se při jízdě může objevit cokoli a hlavně nečekaně. Zároveň by si měl uvědomovat, že ta jeho zranitelnost je podstatně vyšší a tělo není stavěné na náraz do pevné překážky ve vysoké rychlosti,“ říká PhDr. Michal Walter, dopravní psycholog.

Příliš rychle i příliš pomalu, nepřiměřená rychlost způsobuje téměř třetinu nehod

Dalším, velmi specifickým tématem v prevenci dopravních nehod s vážnými následky motorkářů je jejich předepsaná výstroj, ve které by prioritně měla platit kvalita poskytující požadovanou ochranu před módními trendy, a to od bezpečnostní přílby přes oděv až k vhodné pevné obuvi a rukavicím. Moderní technologie umožňují dokonce vybavit motorkáře airbagovými vestami, což je dnes jejich nejbezpečnější stupeň ochrany.

V prevenci proti dopravním nehodám motorkářů s vážnými následky je nejvíce kladen důraz na věnování jejich pozornosti při jízdě, přizpůsobení jízdy stavu komunikace, zmíněnou předepsanou výstroj a vybavení všemi předepsanými bezpečnostními prvky. Celková ohleduplnost a včasné předvídání situace u všech účastníků silničního provozu je poté významným faktorem ke snížení rizika nehod s účastí motocyklistů.

„Zvláště tam, kde se častěji setkávají jednostopá a dvoustopá vozidla, jako například ve městech, je zcela zásadní respekt řidičů a jezdců. V opačném případě se může každá vyjížďka v jedné stopě snadno zapsat do pochmurných statistik dopravní nehodovosti. Zbytečně a nevratně,“ apeluje na přirozenou lidskou toleranci na silnicích Ing. Veronika Krajsová, prezidentka Asociace Záchranný kruh, připravující dlouhodobě kampaň Ty to zvládneš – Setkání s realitou.