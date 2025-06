Smečka vzácných Aston Martinů míří do aukce. Koupit si můžete vývojové prototypy i tovární přestavby

Platforma Collecting Cars opět přináší zajímavou nabídku pro automobilové fajnšmekry. Právě prodávané sbírce říká „Stříbrné kulky“ (ve smyslu projektilů pro střelné zbraně), obsahuje čtvero velmi zajímavých strojů z produkce Aston Martinu, které si můžete koupit dohromady, nebo každý zvlášť. Prvním je model V8 Vantage V580/V580X z roku 1985 – jde o jeden z pouhých dvou existujících továrních vývojových speciálů, u nichž automobilka ladila budoucí podobu výkonné verze X-Pack.

Ta ve své době převzala karburátorový motor s písty Cosworth a ostrým sáním Nimrod z limitované edice V8 Zagato s výkonem 308 kW. Tento konkrétní exemplář byl původně předváděcím vozem u tradičního dealerství Stratton Motor Company v Norfolku, továrna si jej k vývojovým účelům nejprve půjčila a od prodejce poté odkoupila. Vůz je po důkladné renovaci u specialistů RS Williams a k mání je na původních kolech i se sadou zavazadel na míru.

Druhým speciálem je Aston Martin Vanquish Centenary Edition z roku 2012, vůz z limitované série, která oslavovala století značky. Původně byla v plánu výroba sta kusů, aut se ale nakonec zřejmě prodalo jen 85 – a tento sporťák má pořadové číslo 82. Vyznačuje se dvoubarevným lakováním s přechodem od jednoho odstínu k druhému, což při výrobě zabralo extra 18 hodin pečlivé práce s mikro-stříkací pistolí, vrstvením laků a následným ručním leštěním.

Třetím do party je exotický DB AR1 z roku 2004. Zkratka znamená America Roadster a jde o výsledek spolupráce s karosárnou Zagato čistě pro americký trh. Jedná se o speciál, který až na jednu jedinou výjimku neměl střechu , vychází z modelu DB7 Vantage Volante a pod kapotou má klasický 5,9litrový dvanáctiválec s výkonem 324 kW. Vzniklo jen 99 kusů pro zákazníky plus jeden do továrních sbírek, tento vůz má pořadové číslo 82, což vysloveně láká ke koupi v tandemu s výše zmíněným Vanquishem.

Posledním nabízeným speciálem je Vanquish S z roku 2006 s extrémně žádanou tovární přestavbou – místo robotizovaného šestistupňového řazení má přímo od Aston Martin Works poctivou manuální převodovku. Říká se, že jde o jeden z posledních skutečně ručně stavěných vozů značky, který díky této úpravě posouvá jízdní zážitek od luxusního GT k gentlemanskému sporťáku. Původně byl lakován do černé barvy, později získal stříbrnou metalízu Skyfall Silver.

Edward Lovett, zakladatel společnosti Collecting Cars, k této kolekci uvedl: „Každý z těchto vozů má svůj příběh – jsou to čtyři velmi odlišné stroje se čtyřmi velmi odlišnými minulostmi. Ať už se jedná o vývojový prototyp, speciální model k stému výročí nebo vzácný roadster, všechny zachycují něco podstatného o značce Aston Martin – styl, exkluzivitu a potěšení z jízdy. A samozřejmě všechny sdílejí nezaměnitelný ikonický styl Aston Martinu – protože upřímně řečeno, nic nevyjadřuje „Aston“ tak jako stříbrná barva. Je to barva s puncem filmového půvabu.“

Zdroj: Collecting Cars | Zdroj videa: Aston Martin