Smart končí se spalovacími motory. Už nabízí jen elektřinu, v Česku to bude mít těžké

Odvážný krok Smartu nabízet výhradně jen elektromobily má bezpochyby co do činění s nedávným odkoupením celé poloviny společnosti čínským koncernem Geely. Ten se bude o značku dělit s dosavadním vlastníkem, koncernem Daimler. Právě čínská strana měla v plánu udělat z jaksi umírající značky automobilku, nabízející výhradně miniaturní elektromobily do města.

Tento směr ostatně nyní oznamuje i české zastoupení Smartu, které zveřejňuje cenovky modernizovaných verzí dvoudveřových modelů EQ fortwo kupé, EQ fortwo kabriolet a čtyřdveřového EQ forfour. A při pohledu do nabídky Smartu v Česku již přitom verze se spalovacími motory k mání vůbec nenajdete.

Kromě kosmetických změn na karoseriích modelů, nových příplatkových full-LED světlometů, nového infotainmentu s rozšířenou konektivitou a menších změn na praktičnosti interiéru se však elektrické Smarty nadále spoléhají na starší techniku, která se navíc s požadovanými cenami oproti konkurenci například Škody Citigoe iV či VW e-up!, může zdát vskutku nedostatečná.

Všechny modely Smartu tak používají elektromotor o výkonu 60 kW (82 koní) a točivém momentu 160 N.m, který dokáže zajistit maximální rychlost 130 km/h. Bateriový modul o kapacitě 17,6 kWh je schopný pro dojezd až 159 kilometrů na jedno nabití, ale to podle staršího testovacího cyklu NEDC. V reálných podmínkách a podle novějšího WLTP bude tedy dojezd elektrických Smartů ještě nižší.

Cenovky u fortwo kupé a forfour začínají na 591.690 Kč, zatímco fortwo kabriolet vyjde minimálně na 664.290 Kč. Oproti starým verzím se tak ceny ještě o něco zvýšily, a to počítejte ještě se zvolením jedné ze tří úrovní výbavy: Advanced, Premium nebo Exclusive.