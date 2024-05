Slunce, seno, Jaguar? Automobilka zkusila Pláničkovu metodu v továrnách, opravdu funguje!

Z klasické české komedie Slunce, seno, jahody a jejích pokračování si můžete pamatovat experiment, při němž krávy dostaly sluchátka s hudbou a zvýšila se jejich dojivost. Muzika a obecně příjemné prostředí má samozřejmě vliv i na lidské bytosti, v tomto konkrétním případě zaměstnance značek Jaguar a Land Rover.

Automobilky prováděly v posledních dvou letech výzkum a jeho výsledkem je nasazení rádií do fabriky v Solihullu, přičemž další závody budou následovat. Dle výzkumu se při poslechu hudby zlepšuje kvalita produktů, produktivita i morálka pracovníků.

„Provedli jsme řadu zkoušek a testů, abychom zajistili, že zdraví a bezpečnost, kvalita a produktivita zůstanou nejvyšší prioritou,“ uvedl Matt Walker, projektový manažer výrobního týmu JLR. „Více než 90 % zaměstnanců nám (v rámci zkoušek) sdělilo, že se zvýšila jejich morálka, práce je mnohem příjemnější a zaznamenali zlepšení své pohody,“ vysvětluje.

Součástí péče o blaho zaměstnanců jsou také nové pracovní stejnokroje. Ty byly vyvinuty přímo ve spolupráci s pracovníky, vyrobeny jsou z bavlny a recyklovaného polyesteru, čímž je zajištěno pohodlí a dobrá regulace tělesné teploty. „Kvalita je úžasná a mám pocit, že do plánování a navrhování opravdu zapojili ženy, jako jsem já,“ řekla Jen Deemingová, vedoucí analytička společnosti JLR. Střih materiálu podle ní přesahuje rámec „malých, středních nebo velkých velikostí“, což „dodává pocit větší personalizace rostoucímu počtu žen ve společnosti JLR. Cítit se v práci pohodlně je něco, co všichni považujeme za samozřejmost, ale velmi to ovlivňuje prožitek při práci,“ uvedla.