Slovenské létající auto AirCar poprvé přeletělo mezi městy. Vznikne i výkonnější verze

Společnost Klein Vision má za sebou další úspěch. Prototyp létajícího vozu AirCar, pilotovaný zakladatelem Štefanem Kleinem, úspěšně zvládl cestu z Nitry do Bratislavy. Ve slovenské metropoli pak složil křídla a odjel do centra města.

Létající auto je poháněno motorem BMW s výkonem 118 kW (160 k). Při tomto letu dosáhlo cestovní rychlosti 170 km/h (maximem je 190 km/h). V rámci zkoušky letěl pan Klein ve výšce přibližně 2,5 kilometru. Křídla a ocasní plochy lze složit stiskem tlačítka během 135 sekund.

Izrael míří do nebe. Létající automobil CityHawk už našel ten správný pohon

V přípravě je nová verze s výkonem 221 kW (300 k), která by měla získat certifikaci CS-23 pro běžná, akrobatická, užitková a akrobatická letadla. Silniční certifikace by měla spadat pod kategorii M1. Maximální cestovní rychlost by se měla posunout až k 300 km/h a dolet by měl činit až 1000 kilometrů.

První létající auto certifikované agenturou EASA s názvem PAL-V vyrobila nizozemská společnost. Jeho cena je stanovena na 300.000 euro, dodávky mají být spuštěny již v letošním roce.