Legendární Slovenská strela se probouzí k životu. Často pomáhají jen staré fotky

Renovace motorového expresu Tatra T 68 se pomalu blíží do finále. Po téměř dvou letech opět stojí na kolejích a momentálně míří do lakovny. Do Kopřivnice by se měl známý hybridní prvorepublikový vlak vrátit už letos v srpnu.