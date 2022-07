Slováci prodávají takřka dokonalé BMW 750iL. Najeto má jen 21 tisíc, jen za tu cenu už bude vzácná Alpina

BMW z osmdesátých a devadesátých let neustále rostou na ceně. Své o tom může vyprávět i tato sedmička s dvanáctiválcem.

BMW řady 7 generace E32 bylo prvním velkým vozem značky s dvanáctiválcovým motorem od druhé světové války. Jednalo se o motor M70B50 o objemu 5,0 litru, který se vedle modelu 750i a iL nabízel také pro grand tourer 850i. V 5200 otáčkách za minutu produkuje výkon 220 kW (300 koní) a od 4100 otáček má k dispozici 410 N.m točivého momentu. Sedmička s tímto motorem dokázala akcelerovat z 0 na 100 km/h za 7,4 sekundy.

BMW 750i této generace můžete koupit ve slušném stavu do půl milionu korun, ale co když chcete něco speciálního? Tak právě vám by mohla něco říkat nabídka od AR Cars, kde mají v bratislavské prodejně uložený exemplář 750iL, který má najeto pouze 21.155 kilometrů. Vůz z roku 1991 je ale zároveň jedním z nejdražších v nabídce, stojí totiž 1.517.000 Kč.

Uvnitř samozřejmě najdete kožená sedadla, dřevěné obložení, elektrické ovládání předních i zadních oken, automatickou převodovku, autorádio Grundig, palubní počítač, dvouzónovou automatickou klimatizaci nebo třístupňovou automatickou převodovku. Právě na motorizaci 750iL byly představeny nové xenonové světlomety.

Pokud může být něco víc než podobně zachovalé BMW 750iL, tak jedině snad Alpina B12 s výkonem 350 koní a točivým momentem 470 N.m, která vznikla pouze v 305 kusech. Aktuálně je jeden z těchto kousků na prodej na milion korun, rozhodně ale není takto zachovalý a má na hrbu již 76.000 kilometrů.