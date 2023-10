Sledujte premiéru nové Škody Kodiaq živě! Uvidíte, co jste ještě neviděli

Když v roce 2016 přišla Škoda s novým Kodiaqem, byla to velká věc. Druhé SUV v dynamicky se rozvíjejícím segmentu a první, které nabídlo sedm míst k sezení. Ač se to zdá neuvěřitelné, Kodiaq si zatím vystačil jen s dílčími modernizacemi. To už za chvíli nebude pravdou, protože dnes v 18:45 budete moci živě sledovat velkolepou premiéru druhé generace, která se odehraje v Berlíně.

Jak bývá zvykem, Škoda v uplynulých týdnech naznačila, co můžeme očekávat. Koncem srpna ukázala nově koncipovanou palubní desku s chytře řešeným ovládáním klimatizace, které je sice částečně digitalizované, ale v zásadě mu zůstává analogová podoba. Škoda se rovněž pochlubila historicky největším infotainmentem s úhlopříčkou 13 palců.

A pak tu máme design. Po kamuflovaném voze šikovně maskujícím nové tvary se Kodiaq odhalil na designových skicách. Jeho finální podoba však zůstává tajemstvím a je jedním z hlavních lákadel večerní premiéry. Těšit se můžete na spoustu chytrých řešení, propracovanou techniku i nové Simply Clever prvky.