Slavný okruh Willow Springs je na prodej. Posledních 62 let patřil jediné rodině

Závodní trať Willow Springs Raceway začala vznikat v roce 1952, původně mělo jít o repliku oválu Indianapolis Motor Speedway. Na místo v Mohavské poušti zhruba hodinu cesty od Los Angeles se ale taková konfigurace nevešla, proto dostala jinou podobu, s níž pomáhal i slavný závodník Ken Miles. První závody se zde jely v roce 1953 a od následujícího roku zde pořádal první otevřené závody Kalifornský klub sportovních vozidel. V druhé polovině padesátých let pak okruh hostil závody NASCAR nebo první motocyklovou Velkou cenu USA.

V roce 1962 koupil dvousetakrový kus trati podnikatel Bill Huth – původně měl zájem jen o rovinku, kde chtěl vybudovat sprintovou dráhu, ale ta se ukázala být krátká. Okruh proto zůstal ve své původní podobě, celý šestisetakrový areál pak Huth koupil v roce 1980 a rozšířil jej. Postupem času zde vzniklo několik konfigurací – hlavní čtyřkilometrová Big Willow, autokrosový koutek, motokárová dráha, 1,6 kilometru dlouhá technická trať Horse Thief Mile, silniční okruh a dokonce i nezpevněný ovál s klopenými zatáčkami.

Huth zemřel v roce 2015 ve věku 91 let, okruh pak přešel na jeho rodinu. Pro zajímavost, natáčela se zde řada filmů, od Miláčka Herbieho z roku 1968 až po nedávné Le Mans ´66, pak také různé pořady s motoristickou tematikou včetně Top Gearu, a zajezdit jste si zde mohli ve hrách série Gran Turismo, Need for Speed a dalších. Nyní je k mání.