Slavný Hans Zimmer oficiálně na palubě BMW. Jeho úkol je nesmírně důležitý

Automobilka BMW nyní zaměstnala německého hudebního skladatele Hanse Zimmera již na plný úvazek. Jeho tvorbu snad ani netřeba představovat. Tóny linoucí se na diváky během filmů Lví král, Počátek, Temný rytíř nebo Gladiátor udělaly ze Zimmera jednoho z nejznámějších skladatelů na světě. Za svou práci na filmu Lví král si dokonce vysloužil Oscara.

Hans samozřejmě nebude utahovat šrouby na lince, ze své profese v mnichovské automobilce nevypadne. Jeho úkolem bude navrhovat zvuky elektromobilů. BMW si totiž uvědomuje, že zákazníci jdou i za zvukem. Časem se totiž budou prodávat i elektromobily o velikost aut, do kterých se běžně instalují i osmi a dvanáctiválcové motory.

A takový vůz bude muset opravdu hodnotně znít. Pro Zimmera to bude náročný úkol, ale jak sám potvrdil, na tuto výzvu se moc těší. V tiskové zprávě prohlásil, že má teď příležitost vtisknout elektromobilitu akustiku a emoce. Za tímto mužem stojí tolik skvělé práce, že mu to snad ani nejde nevěřit.

Hans Zimmer a BMW spolu již spolupracovali na konceptu Vision M Next. Už tehdy se BMW nechalo slyšet, že Hans bude zodpovědný za zvuk budoucích elektromobilů značky. A nyní to mají černé na bílém. Níže máte i přiložené video se zvukem konceptu Vision M Next.