Slavný designér ohodnotil vzhled elektrického Jaguaru. Nedržel se zpátky, prý ani nepůsobí jako automobil

Koncept drahého elektrického kupé hodnotil slavný Frank Stephenson. Vůbec ho neoslovil, nenechal na něm niť suchou.
Frank Stephenson je označován za jednu z nejvlivnějších osobností automobilového designu. Narodil se v roce 1959 v marocké Casablance, jeho otcem byl Nor, matka pocházela ze Španělska. Rodina později žila v Turecku a Španělsku, designérství vystudoval na proslulé ArtCenter College of Design v kalifornské Pasadeně.
Svou profesní kariéru začal u Fordu v jeho návrhářském středisku v Kolíně na Rýnem, kde se podílel například na sportovním Escortu RS Cosworth, později strávil jedenáct let u BMW, kde se vypracoval na šéfdesignéra. K jeho tamním výtvorům patří například první SUV značky, model X5 a stál i u znovuzrození Mini.
V roce 2002 se přesunul rovněž jako šéf ke značkám Ferrari a Maserati – pod jeho vedením vznikaly ikonické modely Ferrari FXX a Maserati MC12, v rámci skupiny Fiat později jeho tým vytvořil modely Punto a Bravo, dovedl také do sériové podoby moderní pětistovku, které se během let 2007 až 2024 vyrobilo přes 3,2 milionu kusů. V roce 2008 přešel k McLarenu a stál u jeho znovuzrození s modelem MP4-12C, později dal tvary také prvoligovému hypersportu P1 a vozům 570S, 675LT nebo 720S.
Nyní vede své vlastní designérské a konzultační studio. Jak vidíte, jde o člověka nadmíru kvalifikovaného pro to, aby okomentoval vzhled auta. Pro magazín Top Gear zhodnotil design konceptu Jaguar Type 00, který je předzvěstí luxusního elektrického GT v rámci kompletního přechodu značky k pohonu na baterie.
„Jaguar Type 00 působí jako koncept, který nebyl před přechodem k prototypu dostatečně promyšlený. Vizuálně představuje řadu odvážných nápadů, ale žádný z nich se nezdá být zcela dotažený. Z dálky vypadá auto slibně, ale zblízka představuje zklamání,“ uvedl Stephenson.
„Celkovému designu chybí soudržnost a působí nedoladěně. To je opakující se motiv – nedokončené povrchy. Mnoho panelů vypadá ploše a nepropracovaně, jako raná fáze práce s hliněným modelem. Povrch nepůsobí zajímavě – není na něm nic sošného ani dynamického, co by zachytávalo světlo nebo upoutávalo pozornost. Je těžké najít na karoserii jediný zajímavý bod, takže auto je z téměř každého úhlu pohledu nevýrazné,“ soudí.
„Proporce působí nuceně. Velká kola přitahují pozornost, i když spíše ve smyslu hračky. Autu výrazně chybí typický šmrnc značky Jaguar. Obrovská kola také odvádějí pozornost od přední části a umocňují dojem, že se jedná o design, kde byly jednotlivé prvky vytvořeny izolovaně a později spojeny dohromady,“ říká dále Frank Stephenson.
„Ještě horší je, že celé vozidlo nepůsobí jako automobil. Nevypadá jako auto v tradičním smyslu – spíš jako digitální model nebo projekt studenta prvního ročníku designu. Chybí mu propracovanost, záměr a emoce. Je zde patrný „efekt Cybertrucku,“ snaha o odvahu bez dostatečné pozornosti věnované proporcím, účelu nebo provedení. Lineární uspořádání zdá se neslouží žádnému skutečnému funkčnímu ani estetickému účelu. Paralelní linie ničí to, co mohlo být dynamickým prvkem. Zdánlivě zbytečné charakteristické linie jsou viditelné po celém vozidle,“ řekl magazínu Top Gear. „Zakryté zadní sklo vypadá jako narychlo provedená oprava nějaké nepříjemnosti (ale proč?). Neohrabaná zadní mřížka vypadá jako přelepená a nedořešená,“ uzavírá Stephenson.
Zdroj: Top Gear | Zdroj videa: Jaguar