Slavný britský moderátor ukázal chloubu své garáže. Tento vůz ho naučil závodit

Tiff Needell je bývalý britský automobilový závodník, který v roce 1979 odjel 8 závodů britského šampionátu formulí a o rok později se dokonce posadil do kokpitu závodního stroje Formule 1. S týmem Ensign Racing Team nastoupil do belgické a monacké Velké ceny. Na startovním roštu byli v témže roce i Nelson Piquet, Gilles Villeneuve nebo Jochen Mass.

Od roku 1987 účinkoval Needell jako moderátor v původním pořadu Top Gear. Po jeho ukončení v roce 2001 přijal nabídku na vytvoření nového pořadu Fifth Gear pro televizní stanici Channel 5. Do znovuzrozeného Top Gearu se již nepodíval, ale v roce 2006 zastoupil Richarda Hammonda, který byl tehdy po těžké havárii, v MPH Show, ze které později vzešel Top Gear Live.

Needell byl z pořadu Fifth Gear v září minulého roku vyhozen. Rozhodl se proto naplno věnovat svému kanálu na Youtube. V posledních dvou měsících se ale objevuje i v projektu svých kamarádů, kteří již také nejsou ve svém původním pořadu. Needell se totiž nyní objevuje na sociální síti Drivetribe, kterou má na starosti trojice bývalých moderátorů Top Gearu.

V posledním videu na youtube kanálu nám Needell ukázal svou garáž, ve které skrývá to, co každý Brit v důchodovém věku – sekačku na trávu a čtyřkolku. Ta pravá zajímavost je ale až na druhé straně garáže, kde se nachází jeho první závodní auto Lotus 69F. Byl to právě tento vůz, který naučil Tiffa závodit. Celý příběh tohoto vozu si můžete pustit ve videu níže. Je krásné sledovat zapálení moderátora pro svůj první závodní vůz.