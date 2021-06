Slavná Tatra 813 prchala před šmejdem z vesmíru. Ve známém filmu ji nepoznáte

V roce 2012 rozšířil režisér Ridley Scott vetřelčí universum o snímek Prometheus, kde do 124 minut namačkal sci-fi prostředí s tíživou hororovou atmosféru. Pokud vám po zhlédnutí tohoto filmu bylo úzko, nic se neděje, takové stavy jsou součástí zážitku. Recenzenti to moc neocenili, ale diváci ano. Film vydělal relativně dost, konkrétně to bylo přes 400 milionů dolarů jen za rok 2012.

Ve snímku o kyselinou napumpovaném emzákovi (který tu vlastně ani pořádně není) se tvůrčí tým vozového parku opět vyřádil. Však kdo by mohl zapomenout na transportní speciál z Vetřelců (1986) s označením M577. Ve snímku Prometheus je transportní vůz RT Series Group Transport, známý spíše jako Rover, nebo také RT-01.

Ve filmu je vidět v několika scénách. O žádné CGI ale nejde, auto opravdu existuje a jako základ posloužil podvozek z Tatry 813, přezdívané Kolos či Drtikolka. Vypátrali jsme, že si studio nechalo poslat do Anglie tři podvozky, na kterých potom filmové kousky vznikaly. Filmaři modely 813 zvolili pro skvělou průchodnost terénem, auta totiž na scéně skutečně jezdí.

Po dokončení natáčení byly vozy věnované technickému muzeu v Coventry, kde by ostatně měly stát do dnešního dne. Účast našich nákladních vozů v tomto snímku není tak profláklá jako v případě filmu Šílený Max. Když se ale podíváte, co udělali tito tvůrci, tak se ostatně není čemu divit.