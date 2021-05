Slavná Škodovka z Dakaru měla ošklivou nehodu. Ve velké rychlosti přestala brzdit

Na letošní Rallye Dakar, která odstartoval 3. ledna, vzbudila velké ohlasy posádka ve složení Ondřej Klymčiw a Petr Vlček. Tito bývalí motorkáři se zúčastnili náročného závodu se Škodou 130 LR v nově otevřené kategorii Dakar Classic, která je určená pro historické vozy. Posádka tak na tuto soutěž dostala první Škodovku.

Závodní Škoda byla postavena nová takřka od základu. Motor vychází z původní hliníkové třináctistovky, ale dostal robustnější klikovou hřídel, mazání se suchou skříní a samostatné chlazení oleje, nové karburátory Weber, laděný výfuk a karbonové sání. Na autě pracoval i Jiří Kotek, bývalý šéf týmu Škoda Motorsport. Je to prostě unikát.

Martin Prokop po Dakaru 2021: Být v elitě je jako droga, Shrek ale musí vydržet víc

Sympatická posádka je i dlouho po závodu velmi komunikativní na sociálních sítích, kde své fanoušky pravidelně informuje o aktuálním dění. Nyní ji čekal Krušnohorský pohár, který se konal 24. května na Autodromu Sosnová. Jízda sle ale bohužel stala pro závodní Škodu osudnou.

„Ve 4. kole závodu do vrchu Krušnohorského poháru praskl na škodovce brzdový třmen. Zkušení vědí, že vlivem této závady poklesl tlak v celém brzdovém systému a auto tak přestalo kompletně brzdit. Bohužel evidujeme značné škody. I přes tuhle situaci jsme si v závodu se škodovkou dojeli pro krásné 3. místo a tak máme trochu schizofrenní pocity“, uvedla posádka na svém Facebooku.

Na Dakar se vrátí slavné bestie! Classic 2022 pojede Bull i dvouhlavé monstrum

Video z nehody si můžete pustit níže. Dle posádky byla nárazová rychlost 86 km/h a naštěstí se nikomu nic nestalo. Na tu rychlost dopadl vůz ještě dobře, dát ho dohromady ale stejně nebude jen tak. Přejeme tedy hodně zdaru. Přece co by to bylo za závodní auto bez pořádných šrámů.