Slavná Alfa Romeo Giulia GT se vrací jako elektromobil. Bude vypadat božsky!

Společnost Totem Automobili chystá nový model Totem GTelectric, který vychází z historické Alfy Romeo Giulia GT Junior. Aby ale takový elektrický vůz vznikl, musí jedna klasická Alfa umřít. Konstruktéři původní vůz kompletně odstrojí a z původního šasi nechají pouhých deset procent.

To, co z Alfy zbude, poté spojí se svou hliníkovou platformou, která zajistí, že výsledek vydrží nápor nově získané elektrické síly. Na přední nápravu osadí zavěšení McPherson a dozadu dají víceprvek. Pro dodatečnou tuhost pak přidají další výztuhy a celé to zabalí do ultralehké karbonové karoserie, na kterou nalepí retro vyhlížející LED světlomety a nalepí znaky Alfa Romeo.

Standardně se do vozu dodávají nastavitelné tlumiče Bilstein, ale na přání společnost nainstaluje i vzduchový podvozek. Interiér pak připraví každému zákazníkovi na míru. Nechybí ani takové specialitky, jako čalounění kůží Nappa či infotainment o velikosti 3,5“ v retro stylu.

Baterie o kapacitě 50,4 kWh je umístěna v podlaze. Umožňuje rychlé nabíjení, váží 350 kilogramů a na jedno nabití ujede až 320 kilometrů. Elektrický motor dosahuje výkonu 518 koní a 940 N.m točivého momentu. Společnost uvádí, že na stovku se GTe dostane za 3,4 sekundy.

Produkční verze se měla představit za tři měsíce na Festivalu rychlosti v Goodwoodu. Jak ale asi víte, událost byla kvůli novému koronaviru odložena. Není tak jisté, jestli Totem s uvedením vozu počká na nový datum, nebo jej pošle do světa online.