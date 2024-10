Skvělý starý nápad od Opelu je zpět! Integrované nosiče kol využívají zásadní výhodu elektroaut

Vozit si s sebou vždy a všude nosič jízdních kol? To už tu bylo před mnoha lety. Chytrý systém nyní může chytit nový dech.

Možná si vzpomenete, jak automobilka Opel nabízela ještě před několika lety integrované nosiče jízdních kol ve formě výsuvného systému v zadním nárazníku. Nápad to byl parádní a mohli jste ho dostat k větším i menším vozům – od Adamu a Corsy až po Astru, Mokku, Merivu nebo Zafiru. Fungovalo to velmi jednoduše, ze zadní části vozu jste vytáhli zásuvku, z ní vyklopili dvě ramena do stran, nasadili vertikální tyč pro pevné uchycení bicyklu a hotovo. Žádné nasazování těžkého nosiče na kouli nebo vázání na páté dveře. Obešli jste se také bez třetí registrační značky, ta stávající se vysunula směrem vzad společně s částí nárazníku.

Systém byl postupně vyřazen z nabídky, šlo o dobu, kdy se u aut řešil každý gram, který by mohl mít vliv na celkovou emisní stopu – proto mimo jiné u řady vozidel dnes nenajdete náhradní kolo. Dá se usuzovat, že jistým technickým specifikem bylo také vedení výfukového systému, který se musel okolo zásuvky protáhnout. Britský startup s názvem Auxtail nyní myšlenku výsuvného nosiče oživil, a to u elektrických vozů, stojí za ním bývalý designér značky Nissan Craig Broadbent.

Řešení se pro elektroauta hodí – většina jejich techniky je před zadní nápravou a za ní vozí jen prázdný prostor. S emisemi si také nemusí dělat starosti. Umístění je pro elektrická vozidla vhodné, vysvětluje zakladatel startupu: „Elektromobily jsou citlivé na dojezd a odpor vzduchu spotřebuje zhruba polovinu energie jejich baterií. Přeprava nákladu na střeše vážně omezuje jejich dojezd, takže má velký smysl vozit kola vzadu.

Jde o to, že elektromobily nemají výfukové systémy, takže je zde nově k dispozici prostor, který lze využít,“ uvedl Broadbent. Vývoj trval více než osm let, systém je patentovaný a unese buď dvě standardní elektrokola, nebo čtyři klasická kola díky nástavci. Nyní projekt míří k crowdfundingovému financování pro výrobu limitované edice nosiče na BMW i4.