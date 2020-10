Skvělý osmiválec 4.0 TDI nadobro odešel z Česka. Po VW se ho vzdalo už i Audi

O ukončení prodeje motoru V8 4.0 TDI jsme v průběhu letošního roku informovali hned několikrát. Nejdříve ve spojitosti s Volkswagenem Touareg, kde byl o něj v posledních měsících prodeje takový zájem, že musely být objednávky kvůli téměř vyčerpaným kvótám ukončeny o více než dva měsíce dříve, než se předpokládalo, a naposled ve spojitosti s vozy Audi. Dnes kapitolu života tohoto motoru na českém trhu uzavřeme.

Poslední nová auta, vybavená motorem 4.0 TDI (320 kW), byly modely SQ7 a SQ8 od Audi. Už polovině července přišla zpráva informující o doplnění nabídky silných mastodontů o motor 4.0 TFSI s výkonem 373 kW (507 koní), přičemž nedlouho poté byly oba agregáty dostupné také na českém trhu. Tehdy už jsme z českého zdroje věděli, že se s motorem 4.0 TDI od roku 2021 ve vozech Audi nepočítá, což se dalo odvodit i z plánu výroby Volkswagenu Touareg. V jeho případě byla výroba verze V8 ukončena na přelomu září a října a pomyslnou náhradou mu budou verze eHybrid a R do zásuvky.

I u Audi se už stalo to, co se stát mělo. Z českého konfigurátoru modelů SQ7 a SQ8 vypadnul motor 4.0 TDI a v nabídce zůstal jen osmiválec TFSI za cenu 2.602.900 Kč (SQ7) a 2.803.900 Kč (SQ8). Otázka, zda se tím trápit, nebo ne, lidi rozděluje. Jedni říkají, že kdo má více než 2,5 milionu na SUV, tomu je už spotřeba paliva ukradená, jiní říkají, že jim vyhovovala síla a kultivovanost naftového osmiválce, který uměl v reálu jezdit za nějakých 9 litrů. S benzinovým motorem to reálně může být 12 a více litrů.

Tak či tak platí, že vozy Audi SQ7 a SQ8 byly poslední, ve kterých se motor 4.0 TDI na českém trhu nabízel. Místo něj nastupuje možná charakternější, ale nesporně žíznivější osmiválec TFSI, a také hybridní verze do zásuvky, které se v nabídce Q7 objevily již dříve a včera je Audi oznámilo také pro model Q8. Výkonově si nevedou špatně, a budou-li mít dostatečný přísun elektrické energie, budou úsporné. Zda tomu tak ale bude i ve skutečnosti, zjistíme až časem.