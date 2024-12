Skvělé Suzuki Vitara, ostrý Volkswagen a návštěva garáže v Pyramidě: Sledujte nový Svět motorů!

Už dnes ve 20:30 odvysílá stanice Nova Action další díl televizního Světa motorů. Co v něm uvidíte?

V dnešním televizním Světě motorů se jako první podíváme na nový Volkswagen Golf GTI Clubsport. Ten je tu pro ty, kterým je standardní GTI málo, ale extra výkonné eRko s pohonem všech kol je na ně třeba už moc. V koncernu zůstaneme i v další reportáži, tentokrát ale trochu z jiného úhlu pohledu, David Šprincl vám totiž ukáže unikátní prodejnu značky Cupra v prostorách Pyramidy Průhonice.

Suzuki Vitara je stálicí na našem trhu, aktuálně má pod kapotou čtyřválcový motor o objemu 1,4 litru s možností manuální převodovky a pohonu všech kol. V tomto segmentu to už není úplně běžné, Honza Mička vám navíc poví, v čem ještě nová Vitara exceluje a v čem jí naopak dochází dech. Martin Karlík udrží reportáže ve dvou stopách, našel totiž most, který je silnicí a zároveň i přejezdem.

VIP hostem Davida Šprincla bude žena mnoha talentů. Zpěvačka, moderátorka, herečka a porotkyně Marta Jandová. No a na závěr se o slovo přihlásí Leoš Káňa s jedním z deseti nejprodávanějších SUV na našem trhu. Je to Ssangyong Korando, který je nyní k mání v akční verzi Style Plus, které i po přidání automatu nepřešvihne šest set tisíc korun.

Takže nezapomeňte, dnes ve 20:30 na televizní stanici Nova Action poběží Svět motorů. Pokud nestihnete premiéru, můžete si na Nova Action pustit také reprízu. Po premiéře každého dílu se můžete na pořad Svět motorů podívat také ve videoarchivu Voyo .