Skvělá zpráva z Japonska: Toyota GR Corolla se blíží! Zatopí Golfu GTI či i30 N

Automobilka Toyota chystá dalšího zástupce segmentu ostrých modelů a nebude jím nikdo jiný povedená Corolla. Britský Auto Express přišel s informací, že Toyota GR Corolla opravdu přijde a bude vybavena stejným motorem, jako nedávno představený GR Yaris.

Zájemci o vůz si ovšem počkají, protože GR Corolla se neukáže dříve než v roce 2023. Implementace motoru z menšího modelu může někoho sice pobouřit, a fakt, že jde o tříválec tomu moc nepřidává. Pravdou ale je, že jednotka G16E-GTS je schopna produkovat velmi slušnou porci výkonu.

Světově nejsilnější tříválec slibuje v GR Corolle výkon až 270 koní. I pro větší ostrý hatchback jde tedy o důstojné hodnoty, bavíme-li se o konkurentech v podobě standardního Golfu GTI, Renaultu Mégane R.S, případně Hyundaie i30 N. Dobrou zprávou je i přítomnost manuální převodovky.

Podle dostupných informací je šance, že se v nové ostré Corolle objeví i pohon všech kol, nicméně by nedával moc smysl, protože většina konkurentů v této výkonové kategorii se spoléhá na pohon přední nápravy. Čtyřkolky jsou běžným úkazem až v klubu „300 koní plus“. Corolle by to ale pomohlo vyčnívat z davu.