Oplastované kombíky neztrácejí smysl ani v době, kdy trh „bombardují“ nová a nová SUV. Třeba Volkswagen se nevzdal Golfu Alltrack ani v nové generaci, přestože má tolik SUV, že už je kolikrát ani nelze zařadit do obvyklých škatulek. Pořád jsou tady Subaru Outback, Volvo V60 Cross Country, a když se oprostíme od pohonu všech kol, tak i Toyota Corolla Trek nebo Ford Focus Active. Jsou to stylová i praktická auta zároveň, tak proč se jim vyhýbat?

Škodovka prodává Octavii Scout už od druhé novodobé generace modelu, ale pokud se zaměříme na minulé vydání, jde v podstatě o takového jednorožce. V Česku se prodalo zhruba 6000 kusů minulého skauta, což vzhledem k celkovým prodejním výsledkům představuje asi 3procentní podíl. To je docela málo, berme ale v potaz, že Česko není celý svět. Octavia Scout frčí ve Velké Británii, Německu, Švýcarsku či Švédsku, u nás ji s ohromnou rezervou předhání ereso.

Nová Škoda Octavia Scout se už prodává v ČR. Zatím jen s nejsilnějším motorem

Je pravdou, že Octavia Scout nikdy nebyla levná a ani levná nebude. V Česku aktuálně seženete pouze jedno z trojice plánovaných provedení, a sice to nejvýkonnější se základní cenou 926.900 Kč. Hovořím o dvoulitru TDI Evo se 147 kilowatty a 400 newtonmetry, který nabízí také sportovní derivát RS. Jenže zatímco u eresa lze nafťák kombinovat i s pohonem předních kol, skaut je v Česku vždycky čtyřkolka.

Jak jsem upozorňoval už v pondělním článku, měl jsem možnost si novou Octavii Scout poprvé vyzkoušet na českých silnicích. Kdyby ve světě neřádila čínská chřipka, patrně by první jízdy probíhaly za jiných podmínek a dost možná i v terénu (pro tyto účely Škoda využívá třeba polygon Pachfurth poblíž Vídně), vzhledem k všemožným vládním opatřením je ale úspěch, že jsme se dostali za volant ještě v letošním roce. Příchodem skauta na trh se zároveň uzavřela nabídka verzí nové generace octavie. Než ale budou v prodeji všechny motory, bude to ještě nějakou dobu trvat.

Nová Octavia RS je prý výhodnější než ta stará. Podívejte se, jak na to Škoda přišla

Nejdříve trocha teorie

Paleta motorů Škody Octavia Scout nové generace je v Česku složená ze dvou verzí motoru 2.0 TDI Evo (110 kW a 370 N.m, 147 kW a 400 N.m) a benzinového dvoulitru TSI se 140 kW a 320 N.m. V porovnání s běžným kombíkem je světlá výška větší o 15 mm, standardem je paket pro špatné cesty s ochranou podvozku vpředu a vzadu, automatická sedmistupňová převodovka a pohon všech kol řešený elektronicky řízenou mezinápravovou spojkou šesté generace. Spojka je o 0,8 kg lehčí než v případě minulé generace, má vylepšené vnitřní mazání, olej s nízkou viskozitou a integrovanou řídicí jednotku (dříve byla umístěna mimo).

Škoda říká, že systém pohonu na základě jízdy řidiče sám pozná, zda je čtyřkolka aktuálně nutná, nebo ne. Umí zcela odpojit elektromotor pohánějící olejové čerpadlo, v případě potřeby je ale čtyřkolka ihned k dispozici. Jednou z klasických funkci skauta je i režim Off-road, který upraví chování vozu pro lepší průchodnost terénem. Automat s dvojicí mokrých spojek řadí ve vyšších otáčkách, změní se reakce na sešlápnutí plynu, můžete využít i asistent pro sjíždění svahů, známý spíše z SUV.

Nová Škoda Octavia Scout naživo: Může nás pořád stejný recept ještě překvapit?

Octavia Scout nikdy nebude off-road, ale „jen“ kombík s lepší průchodností terénem. Pomoci jí k tomu má světlá výška 161 mm, nájezdové úhly 15,8° a 13,9°a přejezdový úhel až 19,7°. Malé srovnání: Škoda Kodiaq Scout má světlost 194 mm a nájezdové úhly 20,1°vpředu a 22,8°vzadu.

Pokud vás napadlo, že by se dalo podobných vlastností dosáhnout i u běžné octavie, není to tak úplně pravda. Paket pro špatné cesty, který má skaut ve standardu, je sice dostupný i pro další verze vozu s výjimkou plug-in hybridu a „plynovky“ G-Tec, skaut je ale zatím jediná čtyřkolka v nabídce a zároveň jediná verze s off-road režimem. Pokud vám o off-road režim nejde, nestojíte o designové odlišnosti, nebo se vám (stejně jako mně) nelíbí imitace dřeva na přístrojovce, počkejte na běžnou čtyřkolku, připlaťte si 5500 Kč za paket pro špatné cesty a „poloscout“ bude na světě. Výkon 147 kW ale mít nebudete, silný dvoulitr totiž běžná octavia nenabízí.

Připadá vám infotainment Škody Octavia nepřehledný? České video vám pomůže

A teď trocha praxe

Motor 2.0 TDI Evo (EA288) v nejvýkonnější specifikaci jsem v nové Škodě Octavia vyzkoušel poprvé. Technický základ je shodný s 85- a 110kilowattovou verzí z běžných octavií, zkoušená verze se 147 kilowatty se však liší silnějšími ojnicemi s větším průměrem čepů, vyššími hliníkovými písty s ocelovou vložkou či kapalinou chlazeným turbodmychadlem. Takto poháněný skaut je zároveň největší tahoun, protože na „kouli“ utáhne brzděný přívěs o hmotnosti až dvě tuny.

Zatímco třeba ve vozech Audi je motor 2.0 TDI Evo příkladně tichý, jemný a pracující prakticky bez vibrací, ve skautu byl za studena a v tahu slyšet více, a dokonce i po pořádném zahřátí (po 60 km jízdy) na volnoběh citelně přenášel vibrace do podlahy a středového tunelu. Sedmistupňové DSG (DQ381) se do řazení obvykle moc nehrne, nechává vyniknout silný „spodek“ motoru s točivým momentem 400 N.m, a při rychlosti 130 km/h se čtyřválec povaluje okolo 2000 otáček za minutu.

Škoda ukázala zřejmě nejhezčí verzi nové Octavie. Máme v ní vidět také prvky kupé

Je to jeden z kombíků, se kterým chcete jet hodně daleko. Scout má pohodlná sedadla, dobře odhlučněný podvozek, dokonce ani odvalování zimních plášťů nebylo moc slyšet. Ani podvozek s víceprvkovou zadní nápravou není takovým kompromisem, jak tomu bývá u verzí s vlečenými rameny. Zadek je i při jízdě po hodně nekvalitním povrchu klidný, neberte to ale tak, že by se z octavie stalo nadpozemsky jezdící auto.

S tlumiči DCC v komfortním režimu skaut houpe, v Normalu je asi nejblíže mému ideálu. Tak či tak ale zezadu slyšíte bubnování a podvozek by mohl být celkově pracovitější, rychlejší. Zkusil jsem i režim Sport, ten mi však k oplastované octavii moc nesedí. Tužší tlumiče kola k vozovce stejně dokonale nepřilepí, nemám ani v plánu se „prát“ s větším odporem posilovače. Se skautem můžete jet ostře a rychle i po rozbité silnici, stíhat budou i brzdy, nevidím ale důvod, proč by totéž neměl zvládnout jakýkoliv jiný kombík s pohonem všech kol a ochranou podvozku.

Se Škodou Octavia 2.0 TDI Evo poprvé v Česku: Musí být nejlepší. Daří se jí to?

Škoda Octavia Scout: Základní technická data a české ceny Motor 2.0 TSI 4x4 2.0 TDI 4x4 2.0 TDI 4x4 Zdvihový objem [cm3] 1968 1968 1968 Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 140/- 110/- 147/- Točivý moment [N.m/min] 320/- 360/- 400/- Převodovka 7A 7A 7A Max. rychlost [km/h] neudáno 211 230 Zrychlení 0-100 km/h [s] neudáno 8,7 6,8 Základní cena [Kč] neudáno neudáno 926.900

Závěr

Škoda Octavia Scout je to pohodovka se silným motorem, který zřejmě žel bohu dodá některým labilnějším jedincům nebývalé sebevědomí. Jede fakt hezky a dynamika je znát, vždyť stovka za 6,8 sekundy je na úrovni Octavie RS TSI s výkonem 180 kW a předním pohonem. Čtyřkolka je v tomto ohledu vítaný prvek zlepšující trakci na rozličných površích, a také jeden ze symbolů skauta jako takového.

TEST Škoda Superb Scout 2.0 TSI 4x4 DSG: Hodně rychlá horská turistika

Na jiných trzích koupíte Škodu Octavia Scout i s pohonem předních kol (má dokonce o 2 mm vyšší světlost než čtyřkolka), benzinovou patnáctistovkou (110 kW) nebo slabým turbodieselem (85 kW). V Česku je ale okrajovou záležitostí, proto Škoda vsadila na to nejlepší. S cenou 926.900 Kč je to téměř milionová škodovka, která si vás získá komfortním podvozkem, rozměrnými a pohodlnými sedadly, bohatou výbavou, silným motorem, a v souvislosti s paketem pro špatné cesty a off-road režimem i o něco lepší průchodností v terénu.

Scout má pochopitelně blíže ke klasickému kombíku než k SUV, proto bych chápal, že si ho někdo koupí také jako doplněk image. Navíc to pořád ani zdaleka není nejdražší octavia celé nabídky. Vždyť benzinové ereso v kombíku s předním pohonem a DSG stojí 980 tisíc a naftová čtyřkolka s automatem vychází bez pěti tisíc na milion.

Nová Škoda Octavia Scout oficiálně: Styl a výkon nechybí. Ale kde je překvapení?

Když v červnu 2014 přicházela na trh minulá Škoda Octavia Scout, stála ve vrcholném provedení 2.0 TDI/135 kW DSG 734.900 Kč. Už tehdy mohl vůz táhnout až dvě tuny, a dokonce měl světlou výšku 171 mm, tedy o 10 mm více než nyní. Mezi standardní prvky patřila třeba 17palcová kola, dvouzónová klimatizace, elektricky ovládaná boční okna, barevný Maxi DOT, malý kožený paket, dešťový senzor, rádio Swing, tempomat či vyhřívaná sedadla. Dnes máte osmnáctky, 10palcový infotainment s online navigací, volbu jízdního režimu, bezdotykové ovládání víka kufru, bezdrátový Smart Link, vyhřívaný volant i čelní sklo, nebo třeba středový airbag. Doba se holt mění a standardy s ní. A ceny? Ty už klesat nebudou...