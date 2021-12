Škodu Octavia WRC pronásledovala příšerná smůla. Vzpomeňme na ni slovem i obrazem

Boleslavský speciál si to ve světovém šampionátu rozdával s těmi nejlepšími. I když nikdy nezvítězil, na přelomu tisíciletí dával českým fandům do motorsportu pocit hrdosti. Toto je jeho příběh.

Třída WRC se na světových tratích poprvé objevila v roce 1997. Již v roce následujícím mohli fanoušci sledovat souboj čtyř továrních týmů – Fordu s Escortem WRC, Seatu s Cordobou WRC, Toyoty s Corollou WRC a Subaru s Imprezou WRC. I když tedy už koncern VW měl svého zástupce v této vrcholné disciplině, v roce 1999 nastupuje i Škoda. Rozhodnutí o stavbě vozu padlo již v srpnu roku 1996, kdy došlo k podpisu smlouvy s britskými specialisty Prodrive. První testy proběhly začátkem července roku 1998, kdy Octavii WRC na testovací trati zkoušel německý pilot Armin Schwarz, který je s tímto českým závoďákem neodmyslitelně spjat.

První start přišel na Rally Monte Carlo – na trať nastoupily posádky Schwarz – Hiemer a české duo Sibera – Gross. A byla to katastrofa. Schwarzova Octavia s registrační značkou MBS 94-06 se vinou technických komplikací se spojkou nedostala ani na startovní rampu, Siberův stroj se značkou MBS 94-08 skončil kousek za startem kvůli problému s posilovačem řízení.

Neslavně to dopadlo i následující TAP Rallye de Portugal, kde druhé auto tentokrát krotila posádka Triner – Hůlka. V deváté rychlostní zkoušce oba vozy odstoupily kvůli spojce. A to samé na Katalánské rallye, kde obě Octavie rovněž odstoupily. Na Rally Acropolis se konečně zadařilo – Schwarz dojel dvanáctý, Triner hned za ním. Na Finské rally Schwarz těžce havaroval, Triner dovezl svůj vůz do cíle na čtrnáctém místě. Italská Rally Sanremo znamenala pro Schwarze opět další odstoupení kvůli závadě na řízení, Triner dojel třiadvacátý – byl to mimochodem jeho poslední závod ve světovém šampionátu. V posledním klání tohoto ročníku MS jej nahradil Belgičan Bruno Thiry, který Octavii WRC dovedl do cíle na senzačním čtvrtém místě. Schwarz svou smolnou sezonu zakončil odstoupením kvůli utrženému kolu.

V následující sezoně byl Škodováckou „dvojkou“ španělský pilot Luís Climent s navigátorem Alexem Romanim. Schwarzovým nejlepším umístěním bylo páté místo na Rally Acropolis, což také znamenalo první a jediné dva body v ročníku 2000, který ovládl Marcus Grönholm. V poháru týmů skončila Škoda na posledním sedmém místě a s osmi body – vítězný Peugeot jich mimochodem měl 111. Pro Octavii WRC byl rok 2000 významný na domácí scéně, Mistrovství České Republiky v rallye s ní ovládl tehdy čtyřiadvacetiletý Roman Kresta. Šlo o první z jeho celkových pěti mistrovských titulů.

V ročníku 2001 Octavia WRC poprvé dojela „na bedně“ – a to rovnou na náročné Rally Safari. Schwarz byl třetí, celkově se v poháru jezdců umístil na 12. pozici z čtyřiadvaceti pilotů, kteří bodovali. Tým Škoda Motorsport pak v poháru konstruktérů skončil předposlední na pátém místě před Hyundai. Za zmínku stojí kuriozní nehoda na Rally Argentina, kdy se na auta čekající na časovou kontrolu převrátila hasičská cisterna. Obě Octavie byly těžce poškozeny a vážné zranění utrpěl manažer Jens Pohlmann.

Pro rok 2002 Škoda nasazuje piloty Gardemeistera a Erikssona. Ve třetím autě se měli střídat Roman Kresta a Stig Blomqvist. Zajímavostí je, že v továrním týmu jezdily rovnou dvě navigátorky – Tina Thörner s Erikssonem, Anna Goni s Blomqvistem. Body Škoda získala v Argentině, Keni a Austrálii, v poháru konstruktérů byla opět předposlední.

Místo sportovních výsledků si ale tuto sezonu určitě pamatujete díky legendárnímu Krestovu „záhozu“ v Monte Carlu, kdy ve vracečce bokem prorazil zídku a zůstal viset nad propastí. Při brzdění před zatáčkou mu totiž zhasl motor, takže musel použít ruční brzdu. Ročník 2003 znamenal pro tým Škoda Motorsport generační obměnu – Octavia WRC Evo3 jela ve světovém šampionátu pod jeho křídly naposledy na Kyperské rally, poté ji nahradila zbrusu nová Fabia WRC. V soukromých rukou ale Octavia v šampionátu jezdila až do roku 2009.

Dle pravidel WRC měla Octavia WRC přeplňovaný dvoulitr s výkonem 221 kW (300 k) při 5000 ot./min. a ve své vrcholné formě až 600 Nm točivého momentu. Vážila 1230 kilogramů a na 100 km/h zrychlila za 4,6 sekundy. I přes počáteční problémy na ni Armin Schwarz vzpomíná jako na mimořádně odolné auto, které sice v určitých podmínkách nebylo nejrychlejší, ale jelo vždy, když to bylo zapotřebí. Jistou „lenost“ Octavie WRC připouští i Toni Gardemeister, nicméně dodává, že v jeho rukou šlo o dotažené auto, které se dobře řídilo.