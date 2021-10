Škodu Karoq podle vlastních představ si už nekoupíte. Důvody nehledejte daleko

Čekání na facelift Škody Karoq se nepochybně krátí, i když česká automobilka dosud ani nezapočala vlnu upoutávek na modernizovaný model. Odhalení novinky bychom se mohli dočkat ještě do konce letoška, oficiální stanovisko ze strany Škodovky ale zatím nepadlo. Kdo by ovšem chtěl využít poslední chvíle pro objednání dosavadní verze oblíbeného SUV do výroby, má už bohužel smůlu.

Možnost konfigurace nového Karoqu ze stránek českého výrobce totiž zmizela. SUV je dostupné pouze ve formě skladových vozů. Omezení dostupnosti tak následuje odstranění akční výbavy modelového ročníku 2021, která z nabídky zmizela už v září – tato úroveň již nyní skončila také u menšího Kamiqu a hatchbacku Scala.

Absence Karoqu v konfigurátoru však nemusí souviset jen s přípravou automobilky na modernizovaný model, který na poli obecného zvyšování cen nových automobilů nepochybně zase zdraží. Roli zde hrají i další souvislosti – pravděpodobně současné omezení výroby kvůli nedostatku čipů a záměr dokončit desetitisíce odložených aut, které se automobilce hromadí na odstavných parkovištích a dalších plochách.

Situace okolo celosvětového nedostatku čipů není ani pro mladoboleslavskou Škodu vůbec jednoduchá. Ostatně minulý týden značka oznámila, že od pondělí 18. října výhledově do konce tohoto roku omezí či úplně zastaví výrobu ve všech třech českých závodech. Nedokončené vozy čekající na díly začala Škodovka letos na jaře skladovat i na letišti v Hradci Králové.

Odstavených nedokončených vozů napříč všemi modelovými řadami má nyní Škoda údajně přes 45 tisíc. Od předsedy odborů Jaroslava Povšíka tak nedávno zaznělo, že tento stav bude chtít automobilka snížit na maximálně 25 tisíc s menšími nedodělky. Vozy se často dodělávají operativně na základě dostupných dodávek čipů automobilce.

Priority mladoboleslavského výrobce jsou tedy jasné. Možnost konfigurace odchozího Karoqu, navíc před uvedením modernizace, kterou bude Škoda tlačit v prodejích dopředu s vyšší poptávkou jakožto po novém produktu, tak není v této krizové situaci zrovna vítaná.