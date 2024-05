Škodovka za skoro dva miliony, veliké Mini a Lucie Borhyová. Sledujte nový televizní Svět motorů!

Dnešní televizní Svět motorů si pro vás opět nachystal spoustu zajímavých reportáží. Nejprve nám Vláďa Kadera ukáže nové Mini Countryman, SUV, které má režim motokáry. Po klasickém představení vozu nám Martin Karlík ukáže, jak správně připoutat dítě do autosedačky. Ukáže nám to teda spíš Ivan Ščepka, specialista na dětské autosedačky Cybex. Hned poté nás Martin Karlík vezme také do vývojového centra autosedaček.

BMW generace F10 a F11, tedy dvě generace pětkové řady zpět, je velmi oblíbenou ojetinou nejen na českém trhu. Na co si dát pozor při výběru vašeho vysněného kousku upozorní Tomáš Dusil. Do našeho segmentu Setkání s osobností si pak David Šprincl pozval Lucii Borhyovou, která jezdí ve francouzském SUV DS 7. A na závěr se podíváme na Škodovku za téměř dva miliony korun, je to elektromobil Enyaq a otestoval ho pro vás Michal Dokoupil.

Takže nezapomeňte, dnes ve 20:30 na televizní stanici Nova Action. Pokud nestihnete premiéru, můžete si na Nova Action pustit také reprízu. Po televizní premiéře každého dílu se můžete na pořad Svět motorů podívat také ve videoarchivu Voyo.