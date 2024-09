Škodovácký konstruktér a manažer Petr Hrdlička oslavil 90 let. Házeli mu klacky pod nohy, on se ale stal nepostradatelným

V roce 1959 po nástupu do Škodovky do oddělení konstrukce přípravků spočítal parametry rozvodovky pro model 1000 MB a také opravil projekt jeho převodovky. V druhé polovině 70. let minulého století pracoval Petr Hrdlička jako vedoucí útvaru Vědeckotechnického rozvoje v UVMV, kde založil i oddělení inovací, které se zabývalo i modernizací modelů Škoda 742 a 743. | Zdroj: Škoda Auto