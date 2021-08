Škodě Octavia Ferrari se často vysmívali. K bizarnímu kombi se váže krásný příběh

Na instagramovém profilu automato.cz se objevila zajímavá a poněkud kontroverzní připomínka české vynalézavosti. Jedná se o specificky upravenou Škodu Octavia třetí generace, která byla lehkým tuningem připodobněná italský supersportům Ferrari.

Co k tomu majitele vedlo? Je za tím vlastně hezký příběh. Jedná se o splnění 22 let starého slibu syna otci, že mu k šedesátinám koupí Ferrari. Postupem času ale bylo nutné postavit se tváří v tvář skutečnosti, že koupě sportovního vozu s vysokými provozními náklady pro osobu blízkou by byl tak trochu danajský dar.

Syn se proto uchýlil k elegantnímu řešení a upravil pro otce Škodu Octavia Combi do stylu Ferrari. Na mladoboleslavském autě nezůstal snad jediný původní znak. Místo toho teď všude najdete znaky italské automobilky. Auto má i závodní polepy včetně bílých pruhů a čísel. Šedesátka na boku a na kapotě odkazují na otcův věk.

Po zveřejnění před třemi lety se okolo výsledku snesly davy lidí. Jedni ho uráželi, druzí ocenili dodržení slibu syna a originální pojetí narozeninového dárku. Co na výsledek říkáte vy?