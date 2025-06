Škoda zve do muzea. Unikátní výstavou mapuje svých 130 let existence

Mezi klíčovými modely z historie nechybí v expozici také luxusní koráby z přelomu 20. a 30. let jako limuzíny 860 nebo Hispano-Suiza, dále aerodynamicky efektivní 935 Dynamic z roku 1935 nebo vcelku obligátně i populární kupé 110 R ze 70. let. | Expozice 130 let značky Škoda | Zdroj: Škoda Auto