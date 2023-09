Škoda vyrobila již tři miliony SUV. Tomu neprodávanějšímu pomohla Čína. Kushaq hodně překvapil

Automobilka Škoda se pustila do kategorie vozů SUV v roce 2009 s modelem Yeti. Prvotina měla styl a svezla se na rostoucí popularitě této kategorie a stala se tak prodejně úspěšnou, nicméně pak to bylo ještě lepší. Nastal obrovský boom a dnes má až na výjimky SUV každá automobilka. Jednoduše kdo chce prodávat, musí takové auto mít. A Škoda je ve výrobě SUV skutečně dobrá, však už jich vyrobila tři miliony.

Škoda vznik třímiliontého SUV oslavuje, ačkoliv zrovna jubilejní vůz vlastně není ničím unikátní. Konkrétně je to černá Škoda Kodiaq Sportline z Kvasin. Značka zveřejnila infografiku, ve které vidíme kolik kterého kusu se vyrobilo. Zároveň nám tím prozradila, kolik už se vyrobilo modelu Kushaq. Je to 63.900 kusů, což sice zaostává za ostatními modely, ale považte, že je to auto určené pro indický trh, zatímco takový Kamiq s 537.100 kusy se prodává mnohem déle a všude možně po světě.

Nejprodávanějším SUV značky je model Kodiaq, nicméně s 841.900 kusy mu do značné míry pomohla čínská varianta GT. Kodiaq následuje Karoq 705.800 kusy. Velmi oblíbené a mnohými vzpomínané Yeti bylo vyrobeno 684.500 exemplářích a i šest let po ukončení výroby mu patří třetí místo. Následuje již zmíněný Kamiq a předposlední příčku zaujímá Enyaq, který včetně karosářské varianty Coupé existuje již v 166.900 kusech.

„Tři miliony vozů SUV vyrobených od roku 2009 jsou pro celý tým fantastickým úspěchem. Tento výsledek podtrhuje vývoj preferencí našich zákazníků a naši flexibilitu při uspokojování jejich potřeb. Téměř 50 procent námi dodávaných vozů tvoří v současnosti modely kategorie SUV a naše mise je jasná: jsme plně odhodláni elektrifikovat naši řadu SUV a přizpůsobit tomu naše výrobní zařízení. Výzva přijata,“ uvedl směrem k SUV Andreas Dick, člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast Výroby a logistiky.