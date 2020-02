„Jsme pevně přesvědčeni o tom, že jsme společně se značkou Volkswagen po roce a půl intenzivní práce nalezli vhodný postup, abychom na indický trh uvedli ty správné vozy ve správný čas,“ řekl v červnu roku 2018 předseda představenstva automobilky Škoda Bernhard Maier. Nyní je rok 2020 a ten správný čas přichází právě teď.

Od roku 2018 se toho za oponou stalo hodně, na první hmatatelný výsledek, tedy ukázku pro indický trh speciálně vyvinutého vozu, jsme si však museli počkat až do dneška. Škoda už v rámci představení projektu India 2.0 prozradila, že vůz na platformě MQB-A0-IN představí v roce 2020 a svůj slib splní. Navíc nezůstane u jediného auta. Budou celkem čtyři – dvě Škody a dva Volkswageny.

Proč zrovna Indie, není těžké pochopit. Jde o rostoucí trh, na němž automobilky vidí velký potenciál uplatnění. Co se koncernu VW týče, dostala veškeré aktivity na starost Škodovka a její úkol rozhodně nebude snadný. Drtivá většina indické populace totiž žije v chudobě a tamnímu trhu vládnou vozy Maruti Suzuki a Hyundai. Společně s VW bude Škoda usilovat o 5% podíl na trhu a vůz, o kterém si dnes řekneme, v tom bude hrát klíčovou roli.

Z Mnichova Hradiště až do Indie

Na koncept Vision IN Škoda lákala už dlouho dopředu. Oficiálně jej dnes ukázala na výstavě Auto Expo v Dillí, já jsem však dostal možnost si vůz prohlédnout už v první polovině ledna v ateliéru nedaleko Mladé Boleslavi. Odtamtud pocházejí fotky, které najdete v galerii. Kdybychom se na vůz dívali evropskou optikou, řekneme, že jde o levný městský crossover, jenže v Indii jsou segmenty postaveny jinak. Tam bychom hovořili spíše o středním SUV, navíc Škoda v Indii platí za spíše prémiovější značku.

Koncept však levně rozhodně nevypadá. Jeho design vzniknul v České republice, a jak je u posledních studií Škodovek zvykem, o světelné efekty není nouze. Maska chladiče, vnější zpětná zrcátka, nápisy na bocích, dokonce i zadní svítilny předvádějí na požádání parádní světelnou show. Není však asi potřeba připomínat, že podobné futuristické výdobytky zůstanou pouze konceptu a sériovka bude o hodně jednodušší.

Jak asi bude sériová verze vypadat, si můžete velice snadno odvodit, vzpomenete-li si na koncept Škoda Vision X a Škodu Kamiq, která z něj vychází. Nový indický crossover se tváří hodně robustně, ve skutečnosti však bude uzounký jako městský hatchback a proporcemi může připomínat například Volkswagen T-Cross. Ten ovšem nebyl tím vozem, na který jsem si vzpomněl, když jsem Vision IN viděl poprvé. Napadlo mě Volvo XC40, hned poté Seat Arona, a sice kvůli tvaru zadního sloupku karoserie.

Škoda Vision IN: Srovnání rozměrů Model Škoda Vision IN Škoda Vision X Škoda Kamiq Délka [mm] 4256 4255 4241 Šířka [mm] neudána 1807 1793 Výška [mm] 1589 1537 1531 Rozvor [mm] 2671 2645 2651 Objem kufru [l] neudán 380/- 400/1395

Horizontálně rozdělená příď je poznávacím znamením SUV Škoda, tvar zadních svítilen známe z modelů Scala, Kamiq a Octavia. Chtělo by se říct, že půjde v podstatě o Škodu Kamiq pro Indii, jenže to není tak úplně pravda už kvůli platformě, kterou sériový model využije. Zástupci Škody nám sdělili, že až 95 % dílů bude lokalizovaných, což mimo jiné znamená, že sériové auto nemá ani při nejlepší možné vůli šanci dostat se do Evropy.

Podrobností je zatím málo, rozdíl mezi indickou a evropskou platformou MQB A0 ale může pramenit už z rozdílných bezpečnostních standardů. Zatímco u nás jsou auta už v základu napěchovaná elektronikou, kterou je vozem nutné někudy vést, v Indii to tak být nemusí.

Mohou se lišit materiály, odhlučnění, technologie výroby a montáže, to všechno v zájmu snížení výrobních nákladů a uzpůsobení zvyklostem daných zákazníků. Třeba Evropan by byl nepříčetný, kdyby během jízdy hlasitě hučela klimatizace. Myslel by, že je rozbitá. Ind by si zase možná myslel, že je klimatizace rozbitá, kdyby ji za běhu neslyšel. Škoda nicméně uvádí, že je platforma MQB-A0-IN připraven na přísnější bezpečnostní a ekologické normy v Indii.

Ostatně přečtěte si, jak platformu MQB-A0-IN hodnotí Christian Strube, člen představenstva Škodovky odpovědný za technický vývoj: „Při vývoji modulární platformy MQB-A0-IN jsme se řídili specifickými, lokálními požadavky indického trhu. Tato platforma umožňuje vyvíjet vozy, které mají vysokou kvalitu, typickou pro koncern Volkswagen, a jsou vybaveny moderními technologiemi. To vše za konkurenceschopné ceny díky vysokému stupni lokalizace. Díky výrobě přímo v Indii jsme také schopni ve spolupráci s našimi indickými subdodavateli rychle a pružně reagovat na změny tamního trhu.“

To je kokpit!

Škoda tradičně vyšperkovala i interiér, sériový vůz však bude mít s konceptem společné maximálně rozvržení přístrojové desky s 12,3palcovým středovým displejem a virtuálním kokpitem, případně malinký by-wire volič převodovky, který dostala teprve nová Škody Octavia. Nikoliv už však čtyřmístné uspořádání se samostatnými sedadly vzadu a středovým tunelem táhnoucím se po celé délce vnitřního prostoru.

Hodnotit prostornost konceptu je asi tak směrodatné jako plánované termíny dokončení rekonstrukce dálnice D1. Za volant jsem se se vší opatrností posadil jenom na chvíli a je jasné, že většina okrasných prvků je zde hlavně pro „wow“ efekt. Včetně křišťálu na samotném vrcholu přístrojovky. Ten by mohl mí klidně náboženský význam - místo křišťálu si dosaďte sošku Ganéši, hinduistického boha. Je to ale jinak.

Škoda říká, že tento krystalický prvek otevírá cestu do světa digitálních technologií. Pokud se vám nebude chtít komunikovat s vozem prostřednictvím infotainmentu, může některé úkony obstarat digitální asistent, něco jako Siri od Applu či Alexa od Amazonu. Zda se něco podobného dostane i do sériového vozu určeného pro indický trh, teď můžeme jenom odhadovat, u nás už ale hlasové ovládání na základě Amazonu zvládá třeba Škoda Kamiq. Pravda, té z přístrojovky trčí pouze středový displej infotainmentu.

Škoda rozšířenou komunikací s vozidlem reaguje na aktuální trendy, jenže těm nevládne pouze infotainment, ale i všechno, co má na sobě nálepku „Vegan“. Uvnitř proto kromě dřeva a přírodní kůže najdeme také veganské a recyklované materiály, například textilii Piñatex, o které jste do teď zřejmě neslyšeli. Je podobná kůži, ale získává se z listů ananasu, které by jinak přišly vniveč. Čte se to hezky, ale nejde o nic revolučního – třeba BMW i3 mělo již před šesti lety na palubě recyklované PET lahve a kůži tónovanou barvivem z olivových listů.

Své k tomu řekl i Oliver Stefani, šéf Škodováckého designu: „Studie Škoda Vision IN kombinuje indické a české tradice s nejmodernějšími technologiemi. Také jsme použili klasické materiály, jako je například velmi ekologická pravá useň, která je zpracovávána bez použití chromu, společně s veganskými alternativami kůže. Vyvinuli jsme tak postupně nový koncept interiéru značky Škoda, který jsme doplnili o zajímavé prvky.“

Nejen hezká, ale i rychlá

No a co má tahle oranžáda vlastně pod kapotou? Nepřekvapivě ten nejlepší motor, jaký aktuálně platforma MQB A0 u běžných modelů nabízí. Přeplňovaná patnáctistovka TSI má výkon 110 kW (150 koní), točivý moment 250 N.m a dosahuje tak stejných hodnot jako například ve Škodě Kamiq. Tento motor bude společně s litrovým tříválcem TSI v nabídce sériového vozu, stejně jako samotná platforma však budou agregáty uzpůsobeny indickému trhu. Zejména pak s ohledem na horší kvalitu tamního paliva.

Poháněna jsou přední kola a řazení obstarává sedmistupňová převodovka DSG (DQ 200, která se vyrábí ve Vrchlabí). S pohonem všech kol u sériového vozu počítat nelze, ten není dostupný ani u crossoverů na platformě MQB A0 určených pro evropský trh. Studie zrychlí z nuly na stovku za 8,7 sekundy a dokáže se rozjet na 195 km/h. Za podobný čas zrychlí na stovku i Škoda Kamiq 1.5 TSI s převodovkou DSG (8,4 s), maximálka však odpovídá spíše litru TSI o výkonu 85 kW. Inu, devatenáctipalcová kola s pneumatikami 235/45 R19 dělají své.

Co bude dál?

Bylo by příliš bláhové doufat, že se s konceptem Škoda Vision IN, který si právě odbývá světovou premiéru na výstavě Auto Expo v Dillí, v budoucnu svezeme, tak jako tomu v minulosti bylo například v případě studií Škoda Vision X či Škoda Vision iV. Oranžový crossover je připomínkou toho, že veškeré aktivity koncernu VW má v Indii pod palcem Škodovka a že pracuje na novém voze určeném výhradně pro tamní zákazníky.

Produkční crossover s délkou okolo 4,2 metru Škoda vypustí do světa ještě před koncem tohoto roku, nám to ale může být jedno. K nám se nedostane, navíc v Evropě už podobně velkou Škodu máme – Kamiq. A je to svým způsobem škoda, protože uniformních crossoverů a SUV má Škoda v nabídce spoustu. Ale opravdovou designovou pecku bohužel žádnou.