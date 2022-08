Premiéry konceptů mladoboleslavské automobilky naznačují nové začátky. Co to bude obnášet u nového sedmimístného SUV?

Koncept Škoda Vision X před pár lety nastínil SUV ofenzivu značky. O pár let později něco podobného udělal koncept Vision iV s elektromobilitou. Co nám naznačí konceptu Vision 7S? To se dozvíme už zítra, naše domácí automobilka nás zřejmě už naposledy napíná před premiérou další ze svých zásadních novinek, na které nám ukáže, kam bude v následujících letech směřovat.

Co o autě víme? Vedle několika designových skic, které toho ale zas tolik neprozradily, máme jasno v tom, že půjde o sedmimístné auto plné odolných a udržitelných materiálů a dosud nespecifikovaných Simply Clever prvků. Můžeme se těšit také na zabudovanou dětskou sedačku a integrované batohy. Snad ani není třeba připomínat, že vůz bude mít elektrický pohon.

Škoda naznačuje, že její koncepční vozy často bývají známkou nového začátku. Podobný přístup tedy můžeme očekávat i zde. Nová éra značky se začne psát 30. srpna v 19:00. Premiéru můžete sledovat tady u nás, přes odkaz níže.