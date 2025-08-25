Škoda Vision 0 odhaluje svůj interiér. Bude poctivý a plný recyklovaných materiálů

Jednoduchost, udržitelnost a komfort na vyšší úrovni, takto shrnuje interiér nového konceptu šéfdesignér značky Oliver Stefani.
Vlna upoutávek na nejnovější koncept mladoboleslavské Škody naplno pokračuje. Po nedávném odhalení siluety Vision 0 se automobilka přemisťuje do interiéru, aby nám v krátkém videu odhalila vlastně naprosté minimum. O kabině konceptu, který má být předzvěstí elektrického kombi a nejspíše tedy i nové „octavie na baterky“, se každopádně v tiskové zprávě trochu rozpovídali samotní designéři škodovky.
Nepřekvapí, že Škoda se chce konceptem nového kombíku držet svého tradičního důrazu na praktičnost a vnitřní prostor. Očekávat však máme taky zaměření na „intuitivní, udržitelná a elegantní řešení“. Co se týče použitých materiálů, s myšlenkou cirkularity se bude Vision 0 rozsáhle soustředit na využití recyklovaných materiálů. „Zažíváme změnu v tom, jak materiály vnímáme. Podle mě se krása materiálu odhaluje díky jeho recyklovatelnosti,“ poznamenává interiérová designérka Peregrina Iglesias.
Sedačky budou například čalouněny speciálním úpletem ze 100% recyklovaného polyesteru, který je utkaný přímo na míru sedadlům, a proto při jeho výrobě nevzniká žádný odpad. Opěrky hlavy se zase vyráběly metodou 3D tisku z materiálu Ultrasint TPU (termoplastický polyuretan), díky čemuž nevyžadují další povrchovou úpravu a jsou plně recyklovatelné. Další plochy interiéru využívají třeba rostlinné mikrovlákno, kdežto podlaha je z recyklované kůže.
Vision 0 bude pro značku taky vizí nových ovládacích prvků. „Chtěli jsme si ověřit některé naše nápady, které bychom v budoucnu rádi převedli do sériové podoby a Vision O nám pro to dává prostor. Těšíme se na zpětnou vazbu,“ naznačuje novinky Daniel Hájek, pracující na uživatelském rozhraní konceptu. Nakonec si má kombík udržet „poctivý“ charakter: „Není to auto, které by se hnalo za falešnými pozlátky, odpovídá na potřeby zákazníků a vše, co jsme mu dali do vínku, má svůj účel,“ shrnuje dojmy designér Julien Petitseigneur.
Techniku budoucího sériového modelu Škoda udržuje v tajnosti. Je však možné, že model nevyužije platformu MEB, tak jako například aktuální modely Enyaq a Elroq nebo tvarově podobnější Volkswagen ID.7. Spekuluje se o nasazení nejmodernější platformy SSP, kterou v budoucnu využije i připravovaný elektrický Volkswagen Golf. Ještě než produkční výsledek konceptu Vision O dorazí na trh, uvede Škoda mimochodem také svůj cenově nejdostupnější elektrický crossover Epiq.
Na odhalení konceptu Škoda Vision 0 už nebudeme čekat dlouho. Premiéru chystá automobilka již 8. září na autosalonu IAA Mnichov 2025. Odhalení vozu bude veřejně streamováno on-line prostřednictvím kanálu Škoda Auto na YouTube.
Zdroj: Škoda Auto | Zdroj videa: Škoda Auto